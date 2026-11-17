Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Mehmeti Hashaim, operaio di 64 anni, è morto investito sull’autostrada A18 all’altezza di Calcarone. L’uomo, di origine albanese, stava lavorando alla sistemazione dei cordoli quando è stato investito da un’auto. La zona, secondo i primi riscontri, era transennata, ma sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale per tutti gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Mehmeti Hashaim travolto da un’auto sull’autostrada A18

La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, martedì 17 novembre, poco dopo il casello di Calcarone, lungo l’autostrada A18 che collega Messina a Catania. Mehmeti Hashaim era impegnato in un cantiere nel tratto in direzione Catania quando è stato travolto e ucciso da un’auto.

L’autostrada è rimasta bloccata per diverse ore per consentire alle forze dell’ordine di mettere in sicurezza il tratto ed eseguire i rilievi dell’incidente mortale.

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La dinamica dell’incidente costato la vita a Mehmeti Hashaim

Si chiamava Mehmeti Hashaim, aveva 64 anni ed era originario dell’Albania l’operaio morto dopo essere stato investito da un’automobile mentre lavorava in un cantiere sulla A18 Messina-Catania. Dipendente di un’impresa casertana impegnata nella manutenzione dei giunti di dilatazione, si trovava al chilometro 43,300, all’ingresso del viadotto Alcantara, nel territorio di Taormina.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo della vettura nel tentativo di evitare la manovra di un altro veicolo, finendo nell’area dei lavori. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La donna, sotto choc, è stata trasportata all’ospedale di Giarre per accertamenti. Prima della riapertura, il Consorzio per le autostrade siciliane aveva disposto la chiusura del tratto in direzione Catania, con uscita obbligatoria a Giardini Naxos e percorso alternativo lungo la statale 114, fino al rientro in autostrada a Fiumefreddo.

Operaio investito, la senatrice Musolino chiede il commissariamento del Cas

“Profondo cordoglio per la morte di un operaio sulla Messina-Catania, travolto da un’auto mentre operava all’interno di un cantiere. Gli incidenti sul lavoro sono una piaga sociale, la sicurezza è un valore assoluto e deve essere al primo posto di tutte le istituzioni. Dobbiamo faretutto il possibile perché questi fatti tragici non avvengano più”, ha commentato la senatrice di Italia viva, Dafne Musolino, in merito alla morte di Mehmeti Hashaim sull’autostrada A18.

“Sul caso indagheranno gli inquirenti e faranno luce su eventuali responsabilità, ma la sicurezza sulle autostrade siciliane resta un enorme problema”, ha aggiunto.

“Per questo ho presentato una interrogazione parlamentare, in cui ho chiesto il commissariamento del Cas, il consorzio che gestisce le autostrade, ribadendo la richiesta anche in aula al Senato. La carenza di manutenzione è stata appurata anche dagli ispettori del ministero. Il ministro Salvini intervenga”, ha concluso la senatrice di Italia Viva.