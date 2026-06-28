Mel Brooks compie 100 anni e si prepara per un nuovo film: tutti i successi del regista premio Oscar

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il celebre regista americano Mel Brooks ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Vincitore di tutti i principali premi dello spettacolo e autore di capolavori della parodia come Frankenstein Junior, l’artista è ancora pienamente operativo e attivamente coinvolto nella produzione e nel cast dell’atteso sequel Spaceballs: The New One, la cui uscita ufficiale nei cinema è stata fissata per il mese di aprile del 2027.

Un secolo di vita per l’ultimo re della comicità americana

Il 28 giugno 2026 segna una data storica per il cinema mondiale: il geniale Mel Brooks compie 100 anni. Nato nel cuore di Brooklyn nel 1926 come Melvin James Kaminsky da una famiglia di immigrati ebrei di origine est-europea, il celebre autore festeggia un secolo di vita e oltre sessant’anni di una carriera semplicemente straordinaria, vissuta all’insegna dell’ironia e dell’anarchia creativa.

Dagli esordi come batterista e cabarettista nei club della “Borscht Belt” fino al successo come autore televisivo, Brooks ha vissuto in prima persona gli orrori della seconda guerra mondiale, partecipando alla storica battaglia delle Ardenne.

Proprio da quell’esperienza al fronte è nata la sua ferrea convinzione che la comicità sia l’esatto opposto della morte, spingendolo a dissacrare ogni tabù. Con questo spirito unico, il cineasta ha rivoluzionato per sempre il modo di far ridere a Hollywood, trasformando la parodia in un vero e proprio genere d’autore e influenzando intere generazioni di spettatori e colleghi in tutto il mondo.

I capolavori irriverenti di Mel Brooks e il trionfo nel club d’élite dell’EGOT

Nella storia del cinema, Mel Brooks occupa un posto d’onore grazie a pietre miliari della commedia che hanno scardinato le regole della satira. Il suo debutto dietro la macchina da presa avviene nel 1968 con Per favore, non toccate le vecchiette, che gli vale subito l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Il 1974 è l’anno d’oro della sua produzione con l’uscita consecutiva di due cult assoluti che ridefiniscono il genere della parodia: lo spietato western Mezzogiorno e mezzo di fuoco e l’immortale Frankenstein Junior, scritti e interpretati al fianco dell’amico fraterno Gene Wilder. Negli anni successivi la sua foga dissacrante prosegue con successi come L’ultima follia di Mel Brooks del 1976 e La pazza storia del mondo del 1981.

Al di là della comicità, Brooks dimostra un fiuto unico anche come produttore: è lui a “scoprire” il talento di David Lynch, producendo il drammatico The Elephant Man (1980) e decidendo saggiamente di togliere il proprio nome dai titoli di testa per evitare che il pubblico si presentasse in sala aspettandosi una commedia.

Questi trionfi, uniti alla successiva trasposizione teatrale a Broadway dei suoi lavori, lo hanno consacrato come uno dei pochissimi artisti al mondo capaci di conquistare lo status di EGOT, avendo vinto nella propria vita almeno un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award.

I progetti futuri del regista

Nonostante l’età venerabile, l’attività artistica del cineasta non accenna a fermarsi. Dopo il successo della serie televisiva History of the World, Parte II del 2023, la vera sorpresa per gli appassionati è l’imminente ritorno sul grande schermo con il sequel del suo famosissimo cult fantascientifico del 1987.

Il nuovo capitolo, intitolato ufficialmente Spaceballs: The New One (proposto per il mercato italiano come Balle Spaziali: Quello Nuovo), vedrà l’artista impegnato nelle vesti di co-sceneggiatore, produttore e attore.

La pellicola, le cui riprese sono già terminate sotto la regia di Josh Greenbaum, è attualmente in fase di post-produzione e arriverà nelle sale cinematografiche nella primavera del 2027, promettendo di sbeffeggiare i moderni franchise hollywoodiani.