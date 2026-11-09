Melania Rea assassinata da Salvatore Parolisi, potrebbe essere scarcerato pochi mesi dopo la serie su HBO Max

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Salvatore Parolisi potrebbe tornare in libertà entro luglio 2027. La sua condanna a vent’anni, da scontare dopo la condanna definitiva per aver assassinato la moglie Carmela Rea, nota a tutti come Melania, potrebbe infatti terminare prima per una sommatoria di permessi premio maturati negli anni e per buona condotta. Nel frattempo, il 6 novembre, su HBO Max è uscita la serie tv ispirata al femminicidio. Melania Rea, questo il titolo.

Salvatore Parolisi potrebbe lasciare il carcere a luglio 2027

Secondo l’iter giudiziario ancora in corso, Salvatore Parolisi potrebbe lasciare il carcere a luglio 2027. La sua condanna definitiva è arrivata nel 2016, quando la Cassazione ha confermato la condanna a vent’anni disposta dalla Corte d’Assise d’Appello nell’anno precedente.

I giudici e gli ermellini non hanno disposto l’ergastolo in quanto Parolisi ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato sin dall’inizio del procedimento a suo carico. Con la legge n. 33 del 12 aprile 2019, tuttavia, il rito abbreviato non è più consentito per i reati punibili con l’ergastolo.

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Parolisi, invece, ha ottenuto questo tipo di giudizio in quanto la sua pena è stata emessa prima della nuova legge, e in Italia vige il principio di irretroattività che prevede la non applicabilità di una norma per reati commessi prima della sua entrata in vigore.

La fine della sua pena era prevista per il 2029, ma per via di permessi premio accumulati e una “condotta carceraria esemplare“, come riferisce il suo ex avvocato Valter Biscotti, potrebbe tornare in libertà a luglio 2027, come anticipato. Nel frattempo Parolisi ha conseguito il diploma di operatore agroalimentare e si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza. All’interno del carcere lavora come centralinista.

La scomparsa di Melania Rea

La vicenda ha inizio il 18 aprile 2011, quando Salvatore Parolisi, in tenuta ginnica e con la figlia piccola tra le braccia, entrò all’interno del bar Il Cacciatore di Colle San Marco (Ascoli Piceno) e chiese alla titolare Giovanna Flammini di chiamare il 112 perché non riusciva a trovare la moglie.

Alla donna, l’allora caporalmaggiore e istruttore del 235° Reggimento Piceno, spiegò che la donna si era allontanata per andare al bagno mentre insieme giocavano con la figlia nelle altalene del parco. Le ricerche partirono, ma della donna non si trovò traccia.

La telefonata anonima e il ritrovamento del corpo

Alle 14:48 del 20 aprile, due giorni dopo la segnalazione di Parolisi, qualcuno – mai identificato – telefonò ai carabinieri da una cabina telefonica di piazza San Francesco, a Teramo. “Buonasera, telefono per denunciare una cosa, ascolti”, disse l’uomo, che continuò: “Ascolti, a Ripe. Chiosco della pineta”. Il militare chiese al misterioso interlocutore se stesse parlando di Ripe di Civitella (Teramo), e il segnalatore confermò.

Poi disse: “Non so come (inc) ma ci sta ‘nu corp, per terra”. Il carabiniere gli domandò se quel corpo fosse all’interno del chiosco, e l’uomo diede la sua ultima risposta: “No, fuori. Io stavo facendo una camminata. Ciao”. Le autorità si mossero verso il Bosco delle Casermette di Ripe di Civitella. Quella segnalazione era corretta. Il corpo di una donna si trovava dietro il chiosco, con pantaloni e slip abbassati, una svastica incisa su una coscia, una siringa conficcata nel petto e i segni di 33 coltellate.

L’arresto e la condanna di Salvatore Parolisi

Gli investigatori scoprirono che Salvatore Parolisi aveva una relazione extraconiugale con un’allieva della caserma, Ludovica Perrone, e che quest’ultima da tempo esercitava pressioni affinché l’uomo lasciasse la moglie. I sospetti sul marito della vittima si restrinsero sempre di più fino al 14 luglio 2011, quando l’allora caporalmaggiore fu arrestato con l’accusa di omicidio e vilipendio di cadavere. Uccidendo la moglie, Parolisi si era liberato da una situazione scomoda, ma Ludovica Perrone non ebbe alcun ruolo nell’assassinio.

Nel 2012 il Tribunale di Teramo lo condannò in primo grado all’ergastolo, ma in Appello la pena venne ridotta a 30 anni. La svolta arrivò nel 2015, quando la Cassazione confermò la responsabilità penale pur annullando la condanna limitatamente all’aggravante della crudeltà e disponendo il rinvio a Perugia per il ricalcolo. La Corte d’Assise d’Appello umbra fissò quindi la pena a 20 anni di reclusione, una decisione che divenne definitiva nel giugno 2016 con il verdetto finale della Suprema Corte.

La serie tv su HBO Max

La serie tv Melania Rea è diretta da Stefano Mordini. Melania Rea è interpretata da Maria Esposito, mentre Daniele Rienzo veste i panni di Salvatore Parolisi. Dopo l’annuncio della messa in onda della trasposizione, il fratello della vittima, Michele Rea, ha inviato una lettera a Simona Ercolini, la produttrice.

Michele Rea descrive la sorella come “una persona con i suoi sogni, il suo sorriso, i suoi affetti e il suo futuro”. Il fratello della vittima si augura che la serie tv “possa lasciare qualcosa dentro ciascuno di voi”, ma soprattutto che “possa aiutare a comprendere quanto sia importante riconoscere i segnali della violenza“.