Melegatti acquisita dall'azienda irlandese Valeo Foods, il pandoro simbolo di Verona "lascia" l'Italia

Lo storico marchio veronese Melegatti, inventore del famoso pandoro, diventa irlandese. L’azienda è stata acquistata dalla Valeo Foods, specializzata in prodotti da forno e controllata dal 2021 da Bain Capital. A vendere al gruppo con sede a Dublino è stata la famiglia Spezzapria che aveva rilevato l’impresa nel 2018 con l’obiettivo di rilanciarla.

La vendita di Melegatti agli irlandesi

Lo storico marchio Melegatti è nato nel 1894 grazie al pasticcere veronese Domenico Melegatti, inventore appunto del pandoro.

Nel 2018, dopo il fallimento, l’impresa è stata rilevata dalla famiglia Spezzapria, gruppo con un passato nell’industria aerospaziale con Forgital.

ANSA

Il marchio Melegatti

Il 2 luglio 2025 la casa Valeo Foods ha comunicato di aver acquistato l’azienda italiana.

Il gruppo irlandese detiene già più di 90 marchi nel proprio portafoglio, tra cui Balconi, Pedro, Mila, Lina, Horalky, Rowse Honey, Bernard, Barratt’s, Fox’s e Kettle Chips.

Lo scorso anno era entrata a far parte della lista anche l’italiana dei panettoni Dal Colle.

La Valeo Foods ha un fatturato di oltre 1,8 miliardi e impiega circa 6mila addetti in sette impianti europei e uno in Canada.

La storia di Melegatti

Melegatti è stata fondata nel 1894 a Verona, presso un’antica pasticceria che aveva sede in Corso Porta Borsari, 21. Il 14 ottobre dello stesso anno, il fondatore Domenico Melegatti ricevette l’attestato che gli riconosceva il brevetto per la produzione del pandoro di cui il pasticcere aveva inventato il nome, la forma e la ricetta.

Nel 1904 l’azienda ottenne un altro attestato di Privativa Industriale per l’invenzione del Pan Reale.

Negli anni l’azienda crebbe e dopo la fine della Seconda guerra mondiale la “Casa del Pandoro Melegatti” diventò una Società a responsabilità limitata.

Nel 1951 venne aperto il primo stabilimento industriale a produzione automatizzata, nel 1983 venne inaugurato un nuovo stabilimento a San Giovanni Lupatoto.

Nel 2016 la società è entrata in una crisi economica e il 29 maggio 2018 il tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento della storica società, a causa di debiti pregressi di circa 50 milioni di euro.

Dopo il fallimento l’azienda è stata aggiudicata, il 28 settembre 2018, dal Tribunale di Verona per 13,5 milioni alla famiglia vicentina Spezzapria, che controllava fino al 2019 Forgital Group.

Melegatti, oltre al pandoro, attualmente produce anche panettoni e altri dolci da forno in due stabilimenti in provincia di Verona, generando ricavi per circa 27 milioni.

Secondo quanto si apprende, le attività produttive di Melegatti dovrebbero rimanere negli stabilimenti di San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona.