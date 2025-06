Melissa Hortman uccisa a Minneapolis, chi era la deputata democratica. Ferito il senatore John Hoffman

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È di due morti e due feriti il risultato dell’attentato a Minneapolis, nel quale è rimasta uccisa la deputata del partito Democratico Melissa Hortman insieme al marito. Il senatore John Hoffman, dello stesso partito, e la moglie sono rimasti feriti. Ad aprire il fuoco un uomo camuffato da agente di polizia.

Attentato a Minneapolis

L’aggressore è un uomo bianco con capelli castani. Ha agito con giubbotto antiproiettile, taser, pistola e distintivo falso, secondo quanto riferito in conferenza stampa dalle autorità. Il resoconto rende evidente come l’uomo abbia agito con premeditazione.

La polizia è intervenuta inizialmente nella residenza del senatore Hoffman, a Brooklyn Park, sobborgo di Minneapolis, dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Qui hanno trovato il senatore e sua moglie Yvette feriti gravemente.

Dopo l’intervento nella prima abitazione, gli agenti si sono recati nella vicina casa della deputata Hortman. Proprio lì hanno incrociato il sospetto, che ha aperto il fuoco ed è poi riuscito a fuggire.

Nella sua auto sono stati rinvenuti un “manifesto” e una lista di obiettivi contenente i nomi dei due legislatori coinvolti e di altre persone, che nel frattempo sono state avvisate e poste sotto protezione. Le autorità hanno descritto l’uomo come “armato e pericoloso” e la caccia è tuttora in corso.

Chi era Melissa Hortman

Melissa Hortman, 54 anni, uccisa nell’attentato a Minneapolis, era una figura di primo piano del Partito Democratico-Agricoltore-Laburista (DFL) del Minnesota. Deputata dal 2004, rappresentava il Distretto 34B nella zona settentrionale della metropoli di Minneapolis-St. Paul. Tra il 2019 e il 2025 ha ricoperto il ruolo di Speaker della Camera statale e al momento dell’attacco era capogruppo del suo partito.

Nata il 27 maggio 1970 a Fridley, Hortman aveva alle spalle una solida formazione accademica: una laurea con lode in Scienze Politiche e Filosofia alla Boston University, un Juris Doctor cum laude all’Università del Minnesota e un master in amministrazione pubblica alla Harvard Kennedy School. Durante la sua carriera politica, si era distinta per l’impegno su ambiente, energia pulita, trasporti e istruzione.

Hortman viveva a Brooklyn Park con il marito, Mark Hortman, anch’egli ucciso nell’attacco. La coppia aveva due figli.

Chi è John Hoffman

Il senatore John A. Hoffman, attualmente ricoverato in gravi condizioni, rappresenta il Distretto 36 al Senato del Minnesota dal 2013. Il suo collegio comprende diverse comunità dell’area metropolitana, tra cui Brooklyn Park, Champlin e Coon Rapids. Anch’egli esponente del DFL, Hoffman è noto per il suo lavoro nelle politiche sociali e ambientali.

Presiede la Commissione per i Servizi Umani ed è membro di altri comitati chiave, tra cui quello su energia, clima e sanità. Prima di entrare in Senato, aveva fatto parte del Consiglio scolastico di Anoka-Hennepin e aveva avuto incarichi nel mondo associativo ed economico locale.

Vive a Champlin con la moglie Yvette e la figlia. Proprio di recente, insieme alla figlia, aveva partecipato a un evento al Campidoglio per la Giornata delle Disabilità, testimoniando il suo impegno sul tema dell’inclusione.