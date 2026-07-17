Melissa Satta difende Mario Roggero, "si mettano nei suoi panni, Paese di pagliacci, se succedesse a voi?"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Anche Melissa Satta si schiera a favore di Mario Roggero, un caso che divide l’opinione pubblica e la politica. La modella ha affidato il suo commento ai social, su X, dove si chiede “con che spirito possiamo far vivere una vita normale ai nostri figli?” dato che “se hai il telefono o delle belle scarpe ti prendono di mira, ti picchiano e magari ti accoltellano e ti derubano”, riferendosi alla città di Milano. Per la showgirl “siamo un Paese di pagliacci“. “Se succedesse a voi?”, si domanda.

Lo sfogo di Melissa Satta

Come anticipato, dopo l’esplosione del caso Roggero, Melissa Satta ha postato sui social una serie di note per commentare la condanna definitiva del gioielliere che nel 2021 sparò contro tre rapinatori che avevano assaltato il suo esercizio commerciale, uccidendone due.

Melissa Satta ha citato l’esempio di suo figlio di 12 anni, al quale si è sentita di negare una semplice passeggiata perché “purtroppo sono terrorizzata da tutto quello che succede anche solo facendo una semplice passeggiata in centro a Milano”.

A Milano, secondo la modella, “se hai il telefono o delle belle scarpe ti prendono di mira, ti picchiano e magari ti accoltellano e ti derubano”.

Si chiede, dunque, “con che spirito possiamo far vivere una vita normale ai nostri figli”.

Per la showgirl “siamo un Paese di pagliacci”

Secondo Melissa Satta l’Italia è “un Paese di pagliacci” in quanto “tutti sanno che in Italia possono venire e fare i delinquenti” e che “sono più tutelati loro di noi bravi cittadini”.

“Ormai si sente parlare solo di violenze, aggressioni, scippi, accoltellamenti, rapine”, osserva Satta, che sostiene che i giudici che hanno condannato Roggero “dovrebbero mettersi nei suoi panni”. “Ma se fosse successo a voi?”, conclude la modella.

La provocazione di Selvaggia Lucarelli

A seguito dei commenti pubblicati da Melissa Satta, non si è fatta attendere la replica di Selvaggia Lucarelli. Su X e sulle storie Instagram, infatti, ha ripreso una delle note pubblicate dalla modella e ha lanciato una provocazione.

“A breve un programma su Rai 1 in coppia con Brumotti“, scrive Lucarelli. Non è la prima volta in cui la penna de Il Fatto Quotidiano si scaglia contro la showgirl. Nel 2024, ad esempio, l’aveva accusata di non aver pagato una ditta di pulizie per le tende della sua abitazione con il pretesto di fare loro pubblicità in cambio del compenso.

La solidarietà per Mario Roggero

Come anticipato, la condanna definitiva arrivata per Mario Roggero il 18 luglio ha diviso la politica e l’opinione pubblica. A protestare contro la decisione degli ermellini, oltre a Matteo Salvini e Roberto Vannacci, ci sono anche Emanuele Filiberto e Mattia Zaccagni.

A favore di Roggero esiste una petizione per chiedere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la grazia per il gioielliere. Emanuele Filiberto, intervenuto sul Corriere della Sera, ha parlato di sentenza “distante dal comune sentire di giustizia” in quanto il gioielliere “in pochi istanti si è trovato a reagire a un pericolo reale e non ipotetico”.

Nonostante la solidarietà manifestata da diversi esponenti politici, e l’uomo si è già costituito presso il carcere milanese di Bollate: è entrato nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, polemico nei confronti di Mattarella e giudici.

La nota della presidente della Corte d’Appello di Torno

In una nota inviata all’Ansa Alessandra Bassi, presidente della Corte d’Appello di Torino, ha espresso “preoccupazione per la gravissima campagna diffamatoria sviluppatasi sui social network”.

Bassi si è espressa “anche a nome di tutti i magistrati del concerto”.