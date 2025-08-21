Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minorenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a Melissano nella tarda serata di ieri. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha fermato il giovane dopo aver notato movimenti sospetti presso un’area di servizio. Il ragazzo, di 17 anni, è stato trovato in possesso di hashish, cocaina e materiale per il confezionamento, oltre a una somma di denaro contante. L’arresto è avvenuto intorno alle 23, quando gli agenti hanno deciso di intervenire a seguito di un comportamento nervoso e sospetto del giovane.

Il controllo e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la serata di ieri ha visto impegnata la squadra volante del Commissariato di P.S. di Gallipoli nei consueti servizi di controllo del territorio. Durante un pattugliamento, gli agenti hanno notato un ragazzo muoversi con circospezione all’interno di un’area di servizio a Melissano. L’attenzione degli operatori si è concentrata sul giovane, che appariva particolarmente nervoso e intento a parlare al telefono, come se stesse organizzando un incontro.

L’osservazione e la decisione di intervenire

Gli agenti hanno seguito a distanza il ragazzo, osservando i suoi movimenti e notando che sembrava attendere qualcuno. Il comportamento sospetto e il continuo utilizzo del telefono hanno rafforzato i sospetti dei poliziotti, che hanno quindi deciso di procedere con un controllo di polizia. Il giovane, alla vista degli agenti, ha mostrato ulteriore nervosismo, elemento che ha spinto i poliziotti ad approfondire la situazione.

La perquisizione e il rinvenimento della droga

Durante la perquisizione personale, il 17enne è stato trovato in possesso di gr. 51,95 di hashish e gr. 1,59 di cocaina. Oltre alle sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno rinvenuto anche € 200,00 in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. Tutti questi elementi hanno portato gli agenti a ritenere che il ragazzo fosse coinvolto in attività di spaccio di droga.

L’arresto e le conseguenze per il minorenne

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, il minorenne è stato sottoposto a una misura restrittiva, in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.i.p.. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, particolarmente intensificate nelle ore serali e notturne.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto del giovane a Melissano rappresenta un ulteriore risultato nell’ambito delle strategie di controllo del territorio e di lotta alla criminalità legata al traffico di droga. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della vigilanza costante e della tempestività degli interventi, soprattutto nelle aree considerate più a rischio per la presenza di fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani.

IPA