Melito, ispettore di polizia trovato morto in casa con ferite da arma da taglio: c'è una pista familiare

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragedia a Melito, in provincia di Napoli. Ciro Luongo, 58 anni, è morto in quella che sembra essere una lite familiare sfociata in omicidio. Il cadavere dell’uomo è stato trovato nella sua abitazione dai carabinieri giunti subito sul posto. Luongo era un ispettore di polizia e lavorava al commissariato di Giugliano.

Omicidio a Melito: morto un 58enne

Un uomo ha perso la vita in provincia di Napoli nella serata di lunedì 18 agosto. La vittima si chiamava Ciro Luongo, aveva 58 anni.

È stato trovato morto nella sua abitazione con delle ferite da arma da taglio che gli sono state fatali.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il luogo dell’omicidio

La prima ricostruzione: com’è morto Ciro Luongo

A seguito di una segnalazione, i carabinieri della Compagnia di Marano sono arrivati in Viale delle Margherite, a Melito. Qui hanno rinvenuto il cadavere del 58enne.

Luongo presentava ferite da arma da taglio inferte probabilmente da un coltello.

Sono subito scattate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto anche se, dalle prime ricostruzioni, la pista che gli investigatori stanno seguendo è quella di un omicidio nel contesto di una lite familiare.

L’ipotesi del delitto in famiglia

In una nota diffusa dall’Arma, si spiega che “un 58enne è stato ferito e ucciso con un’arma da taglio, nella sua abitazione“. Ciro Luongo, questo il nome della vittima, era un ispettore di polizia ed era in servizio al Commissariato di Giugliano, Napoli.

Sul posto i carabinieri hanno effettuato i primi rilievi e stanno lavorando per raccogliere elementi utili nella caccia all’autore del delitto. Le attività investigative sono coordinate dalla Procura Napoli nord e dalla Dda di Napoli. Ignoti, per ora, i possibili moventi.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ipotesi al vaglio di chi indaga è che la tragedia possa essersi verificata durante una lite domestica tra la vittima e il figlio della sua compagna. Luongo sarebbe stato ucciso infatti da una persona che conosceva bene al culmine di un litigio.