Meloni a Chiomonte dopo scontri tra polizia e No Tav, "assicurare responsabili di questo schifo a giustizia"

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La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si è recata a Chiomonte, in Val di Susa, dopo gli attacchi di sabato nel corso della marcia No Tav. “Centoventi operatori delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata”, ha detto la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere della Tav. “Faremo tutto quello che possiamo – ha aggiunto – per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia”.