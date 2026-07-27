Meloni a Chiomonte dopo scontri tra polizia e No Tav, "assicurare responsabili di questo schifo a giustizia"
La premier visita il cantiere in Val di Susa dopo i disordini: "Non è una scena di guerra né dissenso, ma violenza organizzata"
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si è recata a Chiomonte, in Val di Susa, dopo gli attacchi di sabato nel corso della marcia No Tav. “Centoventi operatori delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata”, ha detto la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere della Tav. “Faremo tutto quello che possiamo – ha aggiunto – per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia”.