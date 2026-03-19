Meloni a Pulp Podcast di Fedez tra Iran e Referendum, cos'ha detto e la polemica su tagli e domande concordate

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alle ore 13 di giovedì 19 marzo, come previsto, è stata pubblicata la puntata di Pulp Podcast con ospite Giorgia Meloni. Tra i temi affrontati dalla premier nel podcast di Fedez e Mr Marra spiccano la posizione dell’Italia in merito alla guerra in Iran e l’imminente Referendum sulla giustizia. In chiusura di puntata, sono apparsi in sovraimpressione alcuni messaggi in risposta alle polemiche su presunti tagli e domande concordate. I curatori del podcast hanno etichettato come “falsità” le voci che hanno sostenuto che alla premier siano stati forniti in anticipo i quesiti posti in puntata e che in post produzione siano state rimosse parti dell’intervista.

Pulp Podcast, tagli e domande concordate con Meloni? La risposta di Fedez e Mr Marra

I curatori del podcast hanno precisato che le ricostruzioni relative a presunti tagli e a presunte domande concordate sono frutto di “falsità”, aggiungendo che le uniche modifiche effettuate sono state quelle tecniche.

Fedez e Mr Marra hanno dichiarato che sono pronti a fornire l’intero girato dell’intervista alle autorità che volessero svolgere verifiche.

ANSA

Hanno inoltre sostenuto che la premier è stata trattata come tutti gli altri ospiti politici precedenti, vale a dire che anticipatamente sono soltanto stati concordati i macrotemi di cui si sarebbe parlato.

Tale punto, hanno sottolineato da Pulp Podcast, “lo si può facilmente evincere dal fatto che molte domande e contro-argomentazioni sono di reazione alle parole della premier, quindi non prevedibili”.

Meloni e la posizione sul conflitto in Medio Oriente

“La posizione ufficiale dell’Italia è quella che abbiamo già portato in Parlamento: è che l’Italia non partecipa a questo attacco nei confronti dell’Iran, che non intende partecipare. Quello che noi cerchiamo di fare, chiaramente date le condizioni, è lavorare a una de-escalation“, ha dichiarato la premier nel corso dell’intervista, quando le è stato chiesto in che modo ha intenzione di agire il nostro Paese su quanto sta avvenendo in Medio Oriente.

“Stiamo aiutando a difendersi i Paesi del Golfo – ha aggiunto – che sono nostri partner strategici, ma soprattutto perché nell’area ci sono decine di migliaia di italiani oltre a 2.000 soldati di stanza”.

E ancora: “Dopodiché ovviamente lavoriamo per cercare di rispondere alle conseguenze del conflitto, che sono soprattutto per noi delle conseguenze che possono essere legate alla sicurezza e sono le conseguenze di carattere economico che bisogna cercare il più possibile di affrontare e minimizzare”.

Per quel che riguarda le dichiarazioni di Trump sulla conclusione del conflitto, ha riferito che “non essendo stata al tavolo delle negoziazioni”, non ha “elementi certi né per confermare né per confutare quello che dicono gli americani sulla impossibilità di chiudere un accordo con l’Iran”.

Quindi, continuo a percorrere ” la “strada che, secondo me, è l’unica tra questi scenari ragionevole, cioè tentare di chiudere un accordo per cui l’Iran accetta di utilizzare l’uranio solamente a scopi civili e non a scopi militari”. Non so dire se ad oggi ci siano ancora queste condizioni, ma chiaramente è quello che con i partner stiamo chiaramente perseguendo”, ha aggiunto ancora Meloni.

La premier ha poi posto un quesito, invitando a non fare semplificazioni su temi complessi: “La mia domanda è: è più pericolosa una guerra oggi per impedire all’Iran di avere una bomba nucleare o è più pericoloso che il regime degli ayatollah possa attaccarmi domani con una bomba nucleare? Quindi, lo scenario diventa un po’ più complesso”.

La premier preoccupata dalla crisi del diritto internazionale

La presidente del Consiglio ha detto di essere “molto preoccupata da una evidentissima crisi del diritto internazionale che ormai è sotto gli occhi di tutti, che viene da un lungo percorso e che però ha dei fatti che sono stati particolarmente determinanti e che producono un mondo nel quale si continuano a moltiplicare le decisioni unilaterali, le iniziative unilaterali, quello che accade fuori dai vincoli e dai perimetri del diritto internazionale“.

Secondo Meloni oggi ci si ritrova a “scegliere tra posizioni, tra scenari che sono tutti poco rassicuranti. Nel caso specifico dell’Iran, quello che dicono gli americani è che non è stato possibile chiudere un accordo con l’Iran sul nucleare iraniano”. Ha quindi citato quel che sostengono alcuni esperti indipendenti, ossia “che l’Iran è arrivato a una capacità di arricchimento dell’uranio che viaggia intorno al 60%“, che “è molto superiore a quello che serve per l’uranio a scopi civili e molto vicino a quello che serve per produrre una bomba nucleare”.