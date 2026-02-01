Meloni a Torino per far visita a militari e agenti feriti al corteo per Askatasuna, 2 arrestati e 3 denunciati

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È durata pochi minuti la visita della presidente del consiglio Giorgia Meloni all’ospedale Molinette di Torino, dove sono ancora ricoverati due dei poliziotti rimasti feriti negli scontri durante il corteo per il centro sociale Askatasuna. I feriti, tra manifestanti e forze dell’ordine, sono circa un centinaio. Intanto sono almeno due le persone arrestate per gli scontri di sabato, altre tre sono state denunciate.

La visita di Meloni agli agenti feriti a Torino

Nella mattinata di oggi, domenica 1 febbraio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata a Torino, dove nel pomeriggio di sabato ci sono stati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

La premier è andata all’ospedale Molinette, dove sono ancora ricoverati due rappresentanti delle forze dell’ordine rimasti feriti.

ANSA

Tra loro il poliziotto Alessandro Calista, accerchiato e colpito a calci, pugni e martellate da un gruppetto di antagonisti.

La visita, riferisce Adnkronos, è durata una decina di minuti, la premier è entrata e uscita senza rilasciare dichiarazioni.

Palazzo Chigi ha poi diffuso le foto della visita di Meloni alle Molinette.

La premier ha detto di aver convocato una riunione del governo per “valutare le nuove norme del decreto sicurezza“: “Faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa Nazione”.

Meloni: “Nemici dello Stato”

La premier aveva parlato degli scontri nella serata di sabato: “Quanto accaduto è grave e inaccettabile”, aveva scritto sui social.

“Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta e aggressioni organizzate, fino a colpire un blindato della Polizia”.

Secondo la presidente del Consiglio “non siamo di fronte a manifestanti, ma a soggetti che agiscono come nemici dello Stato“.

La manifestazione per il centro sociale Askatasuna

Quanto accaduto sabato 31 gennaio a Torino ricalca tante situazioni viste in passato: prima la manifestazione pacifica a cui hanno partecipato migliaia di persone (15 mila per la questura, 50 mila per gli organizzatori).

Poi gli scontri, che sono iniziati quando gruppi di antagonisti si sono staccati dal corteo per cercare il contatto con il cordone delle forze dell’ordine.

Stando ai dati della Centrale operativa del 118 di Torino, riportati da Adnkronos, sono 103 le persone, tra manifestanti e forze dell’ordine, rimaste ferite e curate nei pronto soccorso degli ospedali cittadini.

2 arrestati per gli scontri

Intanto, riporta Repubblica, sono almeno due le persone arrestate per gli scontri di sabato a Torino.

Altre tre sarebbero state denunciate a piede libero. In totale sono circa una decina le persone fermate sabato sera e portate in questura per accertamenti.