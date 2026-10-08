Meloni accusa Floriano Della Bella, consigliere Pd a Pontedera, di averla insultata definendola "ciociara"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni se la prende con un consigliere comunale di Pontedera, Floriano Della Bella, del Pd, che in un suo intervenuto ha usato contro di lei il termine “ciociara” in senso dispregiativo. “Sono orgogliosa di essere definita ciociara. Perché la Ciociaria è uno dei territori più belli, antichi e straordinari della nostra Italia”, scrive la premier sui social. Dopo il post di Meloni il profilo Facebook del consigliere è stato sommerso da insulti, anche pesanti.

“Ciociara”, Meloni accusa consigliere Pd Floriano Della Bella

In un post su Facebook, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni accusa un consigliere comunale Pd a Pontedera, Floriano Della Bella, di averla insultata definendola “ciociara“.

È successo durante il Consiglio comunale di Pontedera (Siena) del 30 settembre scorso, durante il quale Della Bella, nell’ambito di un attacco politico rivolto alla premier, l’ha chiamata “ciociara” in senso dispregiativo.

ANSA

Nel suo intervento in aula, Della Bella ha parlato di Meloni: “Mi sono sentito offeso quando ho visto Giorgia Meloni in tv cantare Bollo ciao, Bollo ciao”.

“Bella Ciao è la canzone di chi ci ha liberato dalla dittatura e questa si permette di prenderci in giro e cantare Bollo Ciao, è una vergogna!”. E poi: “Siamo davanti veramente a una ciociara, nella maniera più dispregiativa“.

“Orgogliosa di essere definita ciociara”

“In questi anni ho ricevuto epiteti di ogni tipo”, “ma oggi si cambia registro. E il livello cambia”, scrive la premier Meloni su Facebook.

Meloni cita il consigliere comunale e poi passa al plurale, a “questi signori”, per i quali “essere ciociari è una vergogna e se lo dici a qualcuno equivale ad insultarlo”.

“Sono orgogliosa di essere definita ciociara – continua Meloni – perché la Ciociaria è uno dei territori più belli, antichi e straordinari della nostra Italia”.

“Terra di Papi e condottieri, di Santi e artisti, di letterati e poeti. Cicerone, Caio Mario, Bonifacio VIII, San Tommaso d’Aquino, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Nino Manfredi e tanti altri uomini e donne che nel corso del tempo hanno fatto la nostra storia”.

“Si riempiono la bocca di popolo, rispetto e coesione. Ma poi insultano – conclude Meloni – in un colpo solo, quasi mezzo milione di italiani definendoli inferiori, ignoranti, cittadini di serie B. Ma ad essere ignoranti sono solo loro”.

Insulti al consigliere comunale di Pontedera

Da un insulto a un altro. Dopo il post della premier il profilo Facebook di Della Bella è stato sommerso di commenti e insulti, anche pesanti.

Tra commenti ironici, rivendicazioni dell’orgoglio ciociaro e tanti “vergognati” e “chiedi scusa”.

E molti insulti, come “zecca di m****”, “testa di c****”, “piccolo omuncolo”, “essere disgustoso”, “monnezza sinistroide” e tanti altri.

Chi è Floriano Della Bella

Classe 1956, perito tecnico industriale, Floriano Della Bella è uno storico esponente del Partito Democratico a Pontedera.

È attualmente consigliere comunale e capogruppo Pd, esponente della maggioranza del sindaco Matteo Franconi.