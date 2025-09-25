Giorgia Meloni all'Onu contro Flotilla "irresponsabile" e Israele che "non può impedire lo Stato di Palestina"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Poche ore prima del suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu a New York, Giorgia Meloni ha condannato l’attacco alla Global Sumud Flotilla, ma non ha risparmiato critiche. “Gratuita, pericolosa e irresponsabile”, l’ha definita. Poi attacca la sinistra sulla mozione di riconoscimento dello Stato della Palestina.

Meloni condanna l’attacco alla Flotilla a modo suo

Quello che ha fatto Giorgia Meloni al margine dell’Assemblea generale dell’Onu non stupisce più nessuno. La premier è intervenuta inizialmente in maniera neutra, per poi attaccare duramente l’iniziativa della Global Sumud Flotilla, fino ad arrivare ad accusare la sinistra tutta di costringere le istituzioni a lavorare per loro.

Facciamo un passo indietro: nella notte tra il 23 e il 24 settembre, la Global Sumud Flotilla (iniziativa umanitaria di imbarcazioni civili che vuole rompere l’assedio a Gaza e portare aiuti alimentari e sanitari) è stata nuovamente attaccata da droni con lancio di bombe incendiarie e rilascio di liquidi urticanti. Immediata la risposta dell’opinione pubblica, che ha chiesto l’intervento del governo Meloni in difesa dei suoi cittadini.

La reazione si è fatta attendere, ma è arrivata: il ministro della Difesa Guido Crosetto ha autorizzato l’invio di una fregata per garantire soccorso e assistenza in caso le persone in viaggio dovessero essere in pericolo. Meloni all’Onu condanna l’accaduto e dichiara: “Stiamo facendo le nostre indagini per avere certezze sulle responsabilità”. L’intero mondo resta a guardare l’esito delle indagini, ma secondo esperti, commentatori, opinione pubblica e anche l’opposizione è chiaro che dietro l’attacco ci sia la mano di Israele.

L’azione umanitaria è da “irresponsabili”

La destra ha scoperto una nuova parola: irresponsabile. L’ha usata Matteo Salvini per commentare la decisione di Usb di proclamare un nuovo sciopero per Gaza e l’ha usata la premier per descrivere l’operazione umanitaria della Flotilla.

Sarebbe “irresponsabile”, ma anche “gratuita e pericolosa”, perché secondo lei non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità e di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare degli aiuti a Gaza. Dichiara che il governo italiano li avrebbe potuti consegnare in poche ore. L’immensa fila di camion mai entrati a Gaza, il lancio sporadico e assassino di aiuti dal cielo, i video di cittadini israeliani che rubano le risorse alimentari e sanitarie o quelli dei soldati che li accatastano in attesa di avere l’occasione per sparare durante la distribuzione sembrano raccontare una realtà diversa. In ogni caso la domanda sorge spontanea, come fa notare un utente sui social: “Allora perché non è stato fatto?”. Di aiuti da consegnare ce ne sono eccome, dopotutto.

Meloni però parla di governo che ha dato “tutta la sua disponibilità perché possano essere consegnati in sicurezza”. Parla di quelli della Flotilla, che potrebbero finire nelle mani del Patriarcato latino di Gerusalemme a Cipro, che si assume la responsabilità di consegnarli. Meloni non sembra sicura e dice: “Pare ci sia il consenso del governo cipriota, del governo israeliano e italiano”. Ma aspettano una risposta dalla Flotilla.

Mozione per lo Stato di Palestina: attacco all’opposizione

Non ha poi perso l’occasione di creare un nuovo fronte di scontro con l’opposizione. Ha infatti lanciato un appello alle forze politiche di sinistra, a quelle che hanno i parlamentari a bordo delle imbarcazioni. Li definisce “quelli pagati per lavorare nelle istituzioni” e che invece sembrano non voler consegnare aiuti “ma creare problemi al governo” con simili iniziative. Che poi i più assenteisti tra Camera e Senato siano della maggioranza (dai calcoli sono esclusi Meloni e ministri, ma di queste assenze è ben fornita la cronaca politica) è un discorso che la premier non apre.

All’opposizione va anche la critica per aver risposto negativamente alla proposta di una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Israele, secondo Meloni, non potrà impedire la sua nascita, ma dovrebbe essere subordinato al rilascio degli ostaggi e all’esclusione di Hamas dal governo della Striscia.

Infine punta il dito sull’odio delle piazze, dove brucia la sua immagine e non quella della sinistra (fatto non vero e facilmente verificabile dalle immagini delle proteste che hanno visto identificati come complici anche esponenti dell’opposizione come Elly Schlein), che starebbe soffiando fuoco sul tema di Gaza e il caso Kirk. Anche in questo caso, lo specchio era troppo distante per non riconoscere le proprie responsabilità in merito. Eppure a Pontida le magliette di Charlie Kirk sono andate a ruba.