Meloni alla Milano Fashion Week e Renzi attacca sull'assenza all'assemblea Onu, "Una figuraccia per l'Italia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’assenza all’Assemblea generale dell’Onu a New York di Giorgia Meloni, presente invece alla cena di gala della Milano Fashion Week, è diventata un caso, scatenando la polemica di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha attaccato la premier: “È rimasta a fare campagna elettorale in Italia, che figuraccia!”.

La polemica di Renzi contro Meloni assente all’assemblea Onu

Il fondatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, da New York, ha pubblicato un video sui social per attaccare Giorgia Meloni, assente all’assemblea Onu: “Sono tutti a New York. Quasi tutti perché la Meloni non è venuta. E manda Tajani. Che figuraccia”, si legge nella didascalia del filmato.

Nel video, Renzi ha sferrato un ulteriore attacco alla premier: “Sto partecipando agli eventi a latere dell’assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli ex premier vengono chiamati a questi Think Tank per cercare di capire dove va questo mondo pazzo pieno di guerre, conflitti, tensioni e crisi geopolitiche”.

Il messaggio del leader Iv prosegue così: “L’appuntamento vero, però, è al Palazzo di Vetro dove si riuniscono i governi, a cui viene chiesto di risolvere le grandi questioni internazionali. Si alternano i leader di tutto il mondo. Hanno già parlato Trump, Macron… ma Meloni non c’è”.

Renzi ha aggiunto ancora: “Meloni ha scelto di non venire all’assemblea Onu e al suo posto ha mandato Tajani. Non so se mi spiego. Lei è rimasta a far campagna elettorale in Italia. In un mondo in cui la crisi energetica, i problemi dell’Intelligenza Artificiale, le guerre in corso sono così gravi, perché l’Italia deve fare queste figuracce? Perché l’Italia deve fare l’Italietta?”

La sua chiosa finale: “Partecipare all’Onu è un dovere, non uno schiribizzo della premier. Che vergogna, che figuraccia!”.

Giorgia Meloni alla cena di gala della Milano Fashion Week

Nella serata di mercoledì 23 settembre, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte alla cena di gala della Fashion Week organizzata a Palazzo Reale dal Comune di Milano e dalla Camera nazionale della Moda italiana.

La premier ha spiegato così il motivo della sua scelta di partecipare all’evento: “Ho pensato che quest’anno fosse particolarmente giusto, in un momento non facilissimo per un comparto che continua a darci grandi risultati, dare un segnale anche di presenza e di vicinanza“.

Giorgia Meloni ha ricordato “i 100 milioni per gli investimenti, per incentivare gli investimenti” nel settore.

ANSA

Al tavolo della premier, oltre al prefetto di Milano Sgaraglia, al sindaco Beppe Sala e al presidente della Camera Nazionale della Moda italiana Carlo Capasa, c’erano anche l’ambasciatore Usa in Italia Tilman Fertitta, l’ad di Kering Luca de Meo, l’amministratore delegato di Dolce&Gabbana Alfonso Dolce, Frédéric Arnault di LVMH, Diego Della Valle di Tod’s, il patron di Otb Renzo Rosso, Remo Ruffini di Moncler, Anna Wintour (Global Editorial Director di Vogue), il ceo del gruppo Prada Andrea Guerra, Gildo Zegna e Brunello Cucinelli.

Il precedente di Matteo Renzi alla Fashion Week

Prima di Giorgia Meloni, era stato proprio Matteo Renzi l’ultimo presidente del Consiglio a partecipare alla Settimana della Moda a Milano.

Nel 2016, l’attuale leader di Italia Viva fu ospite di una cena organizzata proprio a Palazzo Reale.