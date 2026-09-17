Meloni annuncia in tv che l'abolizione del bollo auto, ma in realtà è solo stato sospeso: qual è la differenza

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Il bollo auto non è stato veramente abolito. Nonostante gli annunci del Governo, la tassa sulla proprietà dei veicoli è stata solo sospesa e soltanto per le auto e le moto di piccola cilindrata. Il testo del decreto emanato dal Consiglio dei Ministri di ieri limita infatti la norma ai bolli auto che sarebbero stati pagati nel 2027. Dal 1° gennaio 2028, se non ci saranno altri interventi, il bollo tornerà per tutti i veicoli.

Cosa prevede la sospensione del bollo auto

Nel tardo pomeriggio di ieri 16 settembre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che il Cdm aveva emanato un decreto per abolire il bollo auto, la tassa di proprietà sulle vetture.

L’abolizione, secondo Meloni, riguarderebbe 14,5 milioni di veicoli, tutti quelli sotto gli 80 kw di potenza, anche se l’esenzione vale solo per un veicolo ogni cittadino.

ANSA

Il costo della norma sarebbe di 2,3 miliardi di euro che saranno rimborsati alle Regioni, a cui il bollo viene versato normalmente. Non è stato chiarito quali saranno le coperture di questa norma.

Perché non si tratta di un’abolizione

Come è evidente anche dall’annuncio di Meloni, il bollo auto esiste ancora per tutte le vetture oltre gli 80 kw e per tutti coloro che possiedono più di un’auto.

Non è però questa l’unica ragione per cui il decreto approvato dal Cdm non abolisce il bollo auto. La norma, infatti, vale soltanto per il 2027.

Dal 1° gennaio 2028 il bollo tornerà in vigore, a meno che il governo non intervenga. Governo che non sarà sicuramente quello attuale, visto che prima dell’autunno del 2027 ci saranno le elezioni politiche.

Non è la prima volta

Non è la prima volta, negli ultimi anni, che un governo approva norme simili. Misure che aboliscono tasse, creano privilegi o elargiscono bonus per un periodo di tempo limitato, senza progetti a lungo termine.

È successo con Quota 100, della durata di tre anni e che i governi successivi dovettero gestire con Quota 101, 102 e 103 per evitare un salto troppo alto nell’età pensionabile.

È successo anche con le riforme dell’Irpef, approvate per un anno e poi forzatamente “rese strutturali” dai governi successivi. Sta ancora succedendo con gli sconti alle accise, approvati “in via emergenziale” a marzo per un mese e arrivati proprio ieri alla sedicesima proroga.

Cosa succederà nel 2028

Queste norme mettono i governi in situazioni molto precarie. L’Esecutivo che seguirà quello di Meloni, sia esso di centrodestra o di centrosinistra, si troverà nel 2027 a dover fare una scelta difficile.

Dovrà decidere se reinserire il bollo auto come prevede la norma attuale, di fatto prendendosi la colpa di aver “aumentato le tasse”, abolirlo per sempre, con enormi conseguenze di bilancio, oppure, come sempre più spesso accade, sospenderlo per un altro anno.