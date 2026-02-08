Meloni attacca sugli scontri al corteo a Milano anti Olimpiadi, "Bande di delinquenti e nemici dell'Italia"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dopo gli scontri a Milano durante il corteo contro le Olimpiadi, la premier Giorgia Meloni ha pubblicato un post in cui ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine e ha criticato gli autori delle azioni violente come “nemici dell’Italia e degli italiani”. La presidente del Consiglio ha rilanciato un video di Fox News in cui sono ripresi momenti di tensione tra agenti e manifestanti.

L’attacco di Giorgia Meloni al corteo anti Olimpiadi

Su Facebook Giorgia Meloni ha pubblicato un video di Fox News sugli scontri a Milano durante il corteo contro le Olimpiadi.

“Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata”, ha scritto la premier sui social.

ANSA

Il post prosegue poi con l’attacco. “Ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano contro le Olimpiadi, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo.Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire”, si legge nella didascalia del video in cui la presidente del Consiglio fa un riferimento anche ai sabotaggi alla stazione di Bologna.

“Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti”, conclude Meloni nel messaggio.

Gli scontri al corteo anti Olimpiadi

Il 7 febbraio si è svolto il corteo promosso a Milano dal Cio – Comitato insostenibili Olimpiadi che ha visto sfilare diverse migliaia di persone contro i Giochi di Milano-Cortina e contro la presenza dell’Ice in città.

A Corvetto si sono registrati degli scontri che hanno portato a cinque fermi.

Al corteo contro le Olimpiadi hanno partecipato circa 10mila persone. Dopo il passaggio da Corvetto e gli scontri, i manifestanti si sono drasticamente ridotti e sono rimaste solo alcune centinaia di persone, ferme all’angolo tra corso Lodi e piazzale Brenta.

Il corteo nazionale contro le Olimpiadi invernali e contro la presenza dell’ICE è stato promosso da sindacati di base, centri sociali e associazioni per il diritto alla casa.

Cosa è successo a Corvetto

A Corvetto alcuni manifestanto si sono staccati dal corteo e si sono diretti verso la tangenziale est.

Ci sono state cariche e sono stati usati gli idranti da parte delle forze dell’ordine contro il gruppo.

I manifestanti che si erano distaccati hanno lanciato bottiglie, petardi e lacrimogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa.

Le reazioni dei politici

Contro il corteo anti olimpiadi si sono espressi anche il vicepremier Antonio Tajani e il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

“Dopo Torino, Milano. L’estrema sinistra aggredisce poliziotti, carabinieri e finanzieri che garantivano la sicurezza dei Giochi Olimpici Invernali. Ecco perché servono le nuove norme sulla sicurezza volute dal governo e da Forza Italia”, ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Su Facebook il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha espresso “vicinanza e solidarietà alle Forze dell’Ordine che, ancora una volta, si ritrovano ad affrontare scontri e aggressioni da parte di alcuni manifestanti. Addirittura, contro le Olimpiadi di Milano-Cortina. Immagini che nessuno vorrebbe vedere, gesti violenti da condannare senza se e senza ma. Un abbraccio a chi si adopera per la riuscita dei Giochi e deve affrontare anche queste situazioni assurde”.