Meloni attacca Trump ma non solo, a Bruxelles va in scena lo scontro sui migranti col premier spagnolo Sanchez

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Oltre al durissimo scontro a distanza con Donald Trump, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è finita al centro di un acceso alterco politico direttamente a Bruxelles, durante i lavori notturni del Consiglio Europeo del 19 giugno. Il terreno di scontro con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è stato il dossier relativo alla gestione dei migranti, un tema che ha spaccato i leader dell’Unione Europea.

Lo scontro tra Meloni e Sanchez

Come riporta ANSA, il delicato dibattito è degenerato all’interno dell’Europa Building quando la premier italiana ha preso apertamente le difese della collega danese Mette Frederiksen, la quale aveva appena elogiato i recenti progressi europei in materia di rimpatri.

La linea rigorista condivisa da Roma e Copenaghen ha trovato l’immediata e netta opposizione di Sanchez, una reazione che ha fortemente infastidito la delegazione italiana.

Meloni ha replicato pungendo duramente il leader socialista per la recente decisione del suo esecutivo di regolarizzare ben 500.000 cittadini stranieri sul territorio iberico.

La discussione sui migranti

Secondo la tesi espressa con fermezza dalla premier a Bruxelles, la sanatoria di massa della Spagna genera gravi ripercussioni sistemiche per l’intera Unione Europea e per le nazioni geograficamente più vicine.

Sfruttando la libertà di circolazione garantita da Schengen, i migranti regolarizzati a Madrid avranno infatti la facoltà di spostarsi senza alcun vincolo oltre i confini spagnoli.

La discussione, definita particolarmente ruvida dalle fonti diplomatiche, ha visto il premier belga Bart De Wever schierarsi a difesa della posizione italiana.

La posizione di von der Leyen

Il braccio di ferro politico è proseguito spostando l’asse decisionale verso le nazioni favorevoli a una linea di forte fermezza.

Prima dell’inizio dei lavori assembleari, Meloni e Frederiksen hanno convocato un vertice ristretto a 13 paesi, tra cui Olanda, Austria, Germania, Polonia e Cechia.

All’incontro operativo ha preso parte anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, la quale ha lanciato l’allarme sulle possibili ondate migratorie provocate dall’estendersi dei conflitti in corso nell’area del Medio Oriente.

Il litigio tra Meloni e Trump

Lo scontro con Sanchez è esploso dopo che Donald Trump, in un’intervista a La7, ha affermato con sarcasmo che Giorgia Meloni lo avrebbe implorato per fare una foto insieme al G7 di Évian solo perché “le faceva pena”.

La premier italiana ha replicato furiosa con un video su Instagram da Bruxelles, definendo le dichiarazioni del tycoon totalmente inventate e contrattaccando sul piano internazionale: “Io e l’Italia non imploriamo mai”.

Per protesta, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha persino annullato il suo viaggio ufficiale a Washington.