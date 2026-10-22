Meloni concede lo sconto di 45 cent sul gasolio agli agricoltori, poi minaccia i blocchi col Decreto Sicurezza

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giorgia Meloni ha annunciato lo sconto di 45 centesimi sul gasolio agli agricoltori dopo il Consiglio dei ministri, riunitosi d’urgenza giovedì 22 ottobre per approvare il decreto legge contenente misure straordinarie di sostegno e disposizioni per i settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca. Contestualmente, la premier ha aggiunto che non saranno tollerate le “intimidazioni“, col Governo pronto a punire i blocchi stradali “con gli strumenti che la legge ci offre”, come il “reato di blocco stradale” previsto dal Decreto Sicurezza.

Gli aiuti all’autotrasporto: crediti d’imposta, leasing e stop alla burocrazia

Come evidenziato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non si tratta di “promesse” ma di “risorse che già stanno arrivando al comparto”.

Il Ministero dei Trasporti ha già avviato i pagamenti: nei prossimi giorni le imprese di autotrasporto dovrebbero ricevere l’acconto sul credito d’imposta per il gasolio (da marzo ad agosto 2026), coperto per intero, rinviando i controlli a una fase successiva per evitare intoppi burocratici.

Tra i punti chiave dell’intesa:

nuovi fondi per l’autotrasporto : rifinanziato il credito d’imposta per settembre-ottobre 2026 con 106 milioni di euro aggiuntivi, che si sommano ai 434 milioni già stanziati

: rifinanziato il credito d’imposta per settembre-ottobre 2026 con aggiuntivi, che si sommano ai già stanziati proroga dei termini: estesa la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta fino al 31 marzo 2027

estesa la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta trasporto marittimo: sblocco dei pagamenti arretrati a partire da novembre

sblocco dei a partire da novembre tutela dei contratti e leasing: possibilità di slittamento per i canoni di leasing e adeguamento obbligatorio del costo del carburante per i contratti meno tutelati.

Aiuti a settore agricolo e pesca: 45 centesimi di sconto sul gasolio

Il pacchetto di aiuti approvato nel Cdm 194 riguarda da vicino anche la filiera agroalimentare e ittica, con interventi definiti insieme al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida:

agricoltura: stanziati 60 milioni di euro per un contributo a fondo perduto sul gasolio agricolo. La misura garantisce uno sconto fino a 45 centesimi al litro per oltre 120 milioni di litri

stanziati per un contributo a fondo perduto sul gasolio agricolo. La misura garantisce uno sconto fino a 45 centesimi al litro per oltre 120 milioni di litri pesca: destinati 10 milioni di euro per sostenere le imprese del comparto ittico in un momento di forte complessità.

Pugno duro contro i blocchi: Piantedosi attiva il Decreto Sicurezza

Se la maggioranza delle associazioni ha revocato i fermi, il Governo condanna con fermezza le proteste oltranziste che continuano a bloccare le strade con minacce e danneggiamenti ai mezzi colleghi: “Questa non è protesta, è intimidazione, e l’intimidazione non la tolleriamo”, ha ribadito Meloni.

La premier ha chiesto al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di intervenire per garantire la libera circolazione e l’approvvigionamento delle merci.

Per rimuovere i blocchi si ricorrerà “a tutti gli strumenti di legge”, incluse le norme del Decreto Sicurezza che configurano il blocco stradale come reato.

Poco prima, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva ipotizzato che nella protesta degli autostrasportatori “c’è una forte probabilità di strumentalizzazione e di infiltrazioni criminali (…). Che le mafie ci siano e possano infiltrarsi in una situazione di questo tipo mi pare altamente probabile”, ha spiegato a SkyTg24.

Angelo Bonelli, leader di AVS, ha bollato le parole di Nordio come “indecenti“.

Rixi evoca la precettazione, l’allarme di Lollobrigida

In conferenza stampa a margine del Cdm, il viceministro al Mit Edoardo Rixi ha lanciato un chiaro monito sul prosieguo dei disagi: “Questa situazione dei blocchi non può andare avanti, abbiamo messo le risorse e se questo non basta dovremmo procedere, anche per far smobilitare, con altri strumenti come la precettazione, sono gli ultimi strumenti che vogliamo mettere in campo, ma non è che possiamo pensare che a Napoli dobbiamo avere i supermercati vuoti a vita, per cui è un tema su cui prenderemo delle decisioni”.

A fargli eco è stato il ministro Lollobrigida, che ha rivolto un accorato appello alla sensibilità degli autotrasportatori affinché permettano il transito dei prodotti deperibili provenienti dal Sud Italia: “Il mio appello è affinché si permetta alle merci di arrivare dai nostri straordinari produttori del Sud Italia alla distribuzione, cioè di mettere in condizioni i nostri cittadini di continuare a poterle comprare e a un prezzo accessibile”.

Lollobrigida ha espresso forte preoccupazione per il rischio che l’ortofrutta e il settore lattiero-caseario italiano vengano sostituiti sui banchi della grande distribuzione da merci straniere provenienti da Spagna, Olanda e Francia. Infine, ha richiamato l’attenzione sull’emergenza legata al benessere animale: “Se ci sono blocchi stradali e ci sono animali che viaggiano all’interno dei camion, quegli animali rischiano di perdere la vita all’interno dei mezzi stessi”.