Meloni contro Fabrizio Corona a processo per fake news, perché la premier è testimone e quando sarà sentita

La Premier Giorgia Meloni sarà sentita come testimone nel processo milanese per diffamazione aggravata contro Fabrizio Corona e Luca Arnau. I due sono accusati di aver diffuso una fake news sulla presunta relazione tra la premier e l’onorevole Manlio Messina. L’udienza è fissata per il 21 maggio alle ore 11, e si terrà a Palazzo Chigi, sede utilizzata in questi casi istituzionali per motivi di sicurezza e logistica. Meloni è parte civile nel procedimento.

Meloni contro Fabrizio Corona a processo per fake news

Come riporta Adnkronos, l’udienza che vedrà protagonista Giorgia Meloni è stata fissata dal Tribunale di Milano a seguito della querela sporta dalla presidente del Consiglio e dal deputato di Fratelli d’Italia (ora nel gruppo Misto) Manlio Messina.

La causa riguarda l’articolo pubblicato il 20 ottobre 2023 dalla testata online Dillingernews, intitolato: «E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontato che…», che ipotizzava un legame sentimentale inesistente tra i due politici.

La Premier sarà ascoltata come persona offesa.

La scelta di fissare l’audizione a Palazzo Chigi non è casuale. L’udienza si terrà in una sede istituzionale per ragioni di sicurezza e di organizzazione logistica, vista l’importanza della testimone.

Perché l’udienza si terrà a Palazzo Chigi

L’audizione a Palazzo Chigi inizierà intorno alle 11 del mattino, poiché alle 9 dello stesso giorno Meloni è chiamata a essere sentita in un altro procedimento penale in corso al Tribunale di Roma.

Questo ha richiesto uno sforzo organizzativo notevole, tanto che il Pm Giovanni Tarzia ha anticipato l’intenzione del Procuratore di Milano, Marcello Viola, di partecipare alla prima udienza romana.

Oltre alla Meloni, dovranno essere organizzati i trasferimenti a Roma di magistrati, Pm, cancellieri, e anche degli imputati, Fabrizio Corona e l’ex direttore della testata, Luca Arnau.

L’avvocato Libra ha spiegato che “tutti i nominativi devono essere vagliati dagli uffici di sicurezza di Palazzo Chigi” prima di poter accedere.

A che punto è il processo

Nel frattempo, il processo milanese ha fatto passi avanti nell’udienza del primo dicembre.

Sono stati sentiti alcuni agenti della squadra mobile di Milano che hanno svolto le indagini.

Gli investigatori hanno riferito di aver esaminato per decine di ore le chat e gli scambi di messaggi tra i due imputati e i membri della redazione, alla ricerca di elementi che potessero dimostrare l’eventuale manipolazione delle fotografie a corredo dell’articolo diffamatorio.

Prima della testimonianza della premier del 21 maggio, è stata fissata un’altra udienza per il 16 marzo 2026 a Milano, durante la quale verranno sentiti l’ultimo investigatore e un consulente tecnico informatico per la difesa dell’onorevole Messina.