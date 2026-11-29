Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato”. Questo il coro intonato da alcune partecipanti al corteo del movimento femminista “Non una di meno” che si è tenuto sabato pomeriggio a Roma. Il riferimento è al marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, scomparso nel lago di Vico il 27 giugno scorso dopo essersi tuffato in acqua durante una gita e ritrovato morto il 4 agosto. Immediate le reazioni di condanna della politica, dal centrodestra all’opposizione, a partire dalla premier Giorgia Meloni, che parla di un “coro oltraggioso” e “indegno”.

Cori sul marito della ministra Roccella al corteo femminista

È polemica per i cori sulla morte del marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella intonati da un gruppo di manifestanti durante un corteo contro la violenza sulle donne che si è tenuto sabato 28 novembre nel centro di Roma. “Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato”, questo il coro intonato durante il corteo nazionale del movimento “Non una di meno”.

La manifestazione, alla quale secondo le organizzatrici hanno partecipato 100 mila persone, ha chiuso la settimana di mobilitazione per la Giornata per la lotta alla violenza contro le donne del 25 novembre.

ANSA

Il riferimento del coro è a Luigi Cavallari, il marito della ministro affogato nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, nel giugno scorso e ritrovato morto ad agosto dopo lunghe ricerche. L’uomo si era tuffato in acqua durante una gita in barca con la moglie.

A pubblicare il video in cui si sentono i cori è stata la pagina social Welcome to Favelas. “Non una parola di meno”, ha commentato lapidaria Roccella condividendo il video su Facebook.

Meloni: “C’è un limite alla decenza”

Le reazioni della politica non si sono fatte attendere, unanime la condanna e lo sdegno di numerosi esponenti di governo e maggioranza e del centrosinistra. A partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di politico, nulla di civile e nulla di umano. Il coro oltraggioso rivolto a Eugenia Roccella e alla sua famiglia è indegno“, ha scritto la premier su X.

“A lei va tutta la mia solidarietà e il mio affetto. C’è un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. E chi lo supera dovrebbe soltanto vergognarsi”.

Le reazioni della politica, dal centrodestra all’opposizione

“Sincera e affettuosa vicinanza al ministro Roccella”, scrive il presidente del Senato Ignazio La Russa su Facebook, condividendo il video con i cori. “Avete superato ogni limite, vergognatevi”, le scritte che accompagnano le immagini.

“All’amica Eugenia Roccella va la mia più profonda solidarietà. Sono disgustato per quanto le è accaduto. Usare la morte di suo marito per ferirla è un gesto indegno. Si è superato ogni limite”, ha commentato in una nota il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

“Certe frasi non possono essere cancellate, minimizzate o archiviate come una semplice provocazione. Sono parole gravissime che arrivano a trasformare la morte di un uomo e di un marito in uno slogan contro una donna”, afferma la ministra dell’Università Anna Maria Bernini.

Per il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, “la Giornata contro la violenza sulle donne continua a essere ostaggio di cortei femministi che praticano l’opposto di quanto predicano”.

I cori sul marito di Roccella “sono inaccettabili e alla ministra va la nostra solidarietà”, dicono i parlamentari Pd nella Commissione Femminicidio Cecilia D’Elia, Filippo Sensi, Valeria Valente, Sara Ferrari, Antonella Forattini, Valentina Ghio. L’episodio, aggiungono, “non può oscurare una manifestazione festosa e partecipata per ribadire il No alla violenza contro le donne”.

Anche le parlamentari M5S nella commissione Femminicidio condannano “il vergognoso coro” al corteo di Roma, evidenziando come “le battaglie contro la violenza di genere e per dare alle donne tutto quello che spetta loro non devono in alcun modo essere sporcate da comportamenti paragonabili proprio a quelli contro cui tutte insieme da anni ci stiamo battendo”.