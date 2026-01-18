Meloni contro Trump, la telefonata e la prima critica aperta sulla Groenlandia: “Hai fatto un errore”

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Giorgia Meloni contro Donald Trump sul tema Groenlandia. Per la prima volta da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca, la premier ha criticato il presidente degli Stati Uniti e definito un “errore” l’ipotesi da lui avanzata di aumentare i dazi verso i Paesi europei che hanno inviato contingenti sull’isola per rafforzarne la presenza militare.

Giorgia Meloni attacca Donald Trump

Da Seul arrivano parole di rottura rispetto al passato e di critica nei confronti dell’operato di Donald Trump. A pronunciarle è Giorgia Meloni che, parlando alla stampa, rivela di aver telefonato al Potus e di avergli spiegato come, secondo lei, la mossa di imporre dazi ai Paesi europei coinvolti nella vicenda della Groenlandia, sia un errore.

L’intervento della leader di Fratelli d’Italia è arrivato durante il punto stampa in Corea del Sud: in esso Meloni ha chiarito che l’iniziativa europea non è rivolta contro gli Stati Uniti ma vuole prevenire l’ingerenza di attori potenzialmente ostili in una zona strategica.

Le parole della premier contro il Presidente degli Stati Uniti

“La previsione di un aumento dei dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza per la Groenlandia, secondo me, è un errore. E, ovviamente, non la condivido”, inizia così l’intervento della premier. Che poi argomenta: “Condivido l’attenzione che la presidenza americana attribuisce alla Groenlandia e in generale all’Artico, ma credo che in questo senso andasse letta la volontà di alcuni paesi europei di inviare le truppe, di partecipare, a una maggiore sicurezza, non nel senso di un’iniziativa fatta nei confronti degli Stati Uniti, ma semmai nei confronti di altri attori”.

“Credo che sia necessario evitare una escalation ed è quello su cui sto lavorando. Ho sentito sia Donald Trump qualche ora fa, al quale ho detto quello che penso, che il Segretario Generale della Nato. E sentirò anche i leader europei perché in questa fase è molto importante parlarsi”, aggiunge.

Secondo la premier italiana c’è stato un misunderstanding tra le parti in causa: “Mi pare ci sia stato un problema di comprensione e di comunicazione”, spiega Giorgia Meloni.

Cosa sta succedendo in Groenlandia e i dazi da Washington

Dopo aver rivelato di aver chiamato la Casa Bianca, la presidente del Consiglio è stata interpellata sulla reazione di Trump, su come sia stata accolta la sua telefonata da Washington. “Mi pare che Trump fosse interessato ad ascoltare, ma mi pare che dal punto di vista americano non fosse chiaro il messaggio che era arrivato da questa sponda dell’Atlantico. Le iniziative di alcuni Paesi europei sono state lette in chiave antiamericana, e invece non era quella l’intenzione che si aveva. Chiaramente gli attori che preoccupano sono altri, il messaggio mi è sembrato che non fosse affatto chiaro” ha chiosato, facendo quindi riferimento alla Cina e alla Russia.

Fresca quarantanovenne, Meloni ha quindi chiuso il suo intervento con un cenno sulla situazione di Gaza, spiegando che anche lei ha ricevuto l’invito della Casa Bianca ad entrare nel board: “Penso che l’Italia possa giocare un ruolo di primo piano nella costruzione del piano di pace in Medio Oriente e quindi siamo pronti a fare la nostra parte. Del resto l’Italia è un attore molto attivo nella regione, in buoni rapporti con tutti gli altri attori regionali, e quindi siamo contenti e faremo del nostro meglio per dare il nostro contributo, che pensiamo possa fare la differenza”.

Come ricostruisce il Corriere della Sera, si tratta della prima volta in cui Giorgia Meloni critica apertamente Donald Trump da volta da quando questi si è insediato. L’intervento della premier è arrivato come risposta all’annuncio, da Washington, di nuovi dazi contro otto Paesi europei (Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia) con un aumento progressivo: 10% a partire dal primo febbraio, 25% da giugno. Le sanzioni economiche sono state interpretate come un modo per mettere pressione all’Europa, per esercitare influenza politica e per ribadire come gli Stati Uniti possano punire anche un alleato. La minaccia degli Usa arriva dopo il rafforzamento della presenza militare europea in Groenlandia tanto che i dazi colpiscono proprio i Paesi che hanno invito contingenti.