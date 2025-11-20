Meloni da Mattarella per Garofani, Di Bartolomei sfida Belpietro: "Pezzi di conversazione di soggetti diversi"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Luca Di Bartolomei smentisce Maurizio Belpietro sul presunto discorso attribuito a Francesco Saverio Garofani durante una cena di beneficenza, definendo la ricostruzione “artificiosa”. Il figlio del calciatore ha difeso Garofani e chiarito il contesto informale dell’evento. Intanto, Giorgia Meloni ha incontrato Sergio Mattarella: FdI ha dichiarato chiuso il caso.

Luca Di Bartolomei smentisce Maurizio Belpietro

Nella diatriba tra Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, e il Quirinale guidato da Sergio Mattarella, nelle ultime ore sono intervenuti anche Giorgia Meloni e Luca Di Bartolomei, figlio dello scomparso calciatore Agostino.

È stato proprio Di Bartolomei, ex iscritto al Pd, a organizzare la cena di beneficenza durante la quale Francesco Saverio Garofani avrebbe pronunciato il presunto discorso sul “provvidenziale scossone”.

ANSA

Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, immagine di repertorio

Intervistato da La Repubblica, il figlio del calciatore ha smentito Maurizio Belpietro, parlando di “cose campate in aria, costruite in maniera totalmente artificiosa. Sono stati estrapolati pezzi di conversazione, anche di soggetti diversi”.

La difesa di Garofani

“Sappiamo tutti chi è Francesco, a cui sono legato da molti anni da affetto e stima”, ha affermato Luca Di Bartolomei a La Repubblica. “È la persona più moderata e più istituzionale che abbia mai conosciuto”.

Ha poi fornito alcuni dettagli sulla cena di beneficenza, tenutasi il 13 novembre in memoria del padre Agostino, una serata organizzata “con l’obiettivo di aiutare i giovani in difficoltà a studiare e praticare sport”.

Di Bartolomei ha parlato di “un contesto di amici di vecchissima data legati dall’affetto per Agostino”, dove era presente “gente di diversa estrazione politica e professionale”.

Ha inoltre confermato la presenza di Garofani, sottolineando però che la cena “era tutto tranne che un incontro carbonaro. Anche perché il locale era aperto al pubblico”.

Meloni da Mattarella

Nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Sergio Mattarella per discutere del caso Garofani.

Fratelli d’Italia ha già pubblicato una nota ufficiale, con la quale è stato dichiarato che “il caso è chiuso”, per mettere fine alle tensioni tra Palazzo Chigi e Quirinale.

La riunione tra la Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica sembra essere durata non più di venti minuti.

Meloni ha infine espresso il suo rammarico per le parole pronunciate in pubblico dal capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, che dopo l’editoriale pubblicato da Maurizio Belpietro su La Verità aveva richiesto al Quirinale una smentita.