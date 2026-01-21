Meloni deve tenere l'Italia fuori dal Board of Peace di Trump per via dell'articolo 11 della Costituzione

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’Italia non parteciperà o, meglio, non firmerà l’ingresso nel Board of Peace voluto da Donald Trump. Sebbene la premier Giorgia Meloni potrebbe presenziare all’incontro corale organizzato dagli Usa a Davos, un articolo della Costituzione le offre l’occasione di sfilarsi dal formalizzare l’adesione. Appellandosi alla Carta il governo italiano potrebbe così evitare di indispettire il presidente americano, giustificando il “no” per via di vincoli costituzionali e non per rifiuto delle condizioni di Washington.

Perché l’Italia non vuole partecipare al Board of Peace di Trump

Il nuovo Consiglio di Pace voluto dall’amministrazione Usa per risolvere il conflitto di Gaza c’entra poco o niente col concetto di “pace”. Tuttavia quando è la superpotenza globale a chiamare, satelliti e alleati sono chiamati a rispondere.

L’Italia, che fin dall’insediamento di Trump si è proposta come alfiere degli Stati Uniti in Europa, non può sottrarsi. Almeno dal presenziare alla cerimonia. Anche se la partecipazione al Board of Peace potrebbe essere rischiosa.

Innanzitutto perché il Board, nato da un’iniziativa statunitense e non da un trattato multilaterale, rischia di configurarsi come una struttura gerarchica ed elitaria più che come un organismo internazionale paritario.

In questo senso un’adesione dell’Italia minerebbe la propria credibilità all’interno dell’Onu, bersaglio degli strali di Trump, e in seno all’Unione Europea, rompendo una già fragilissima unità in tema di politica estera comune.

Sedere accanto a leader “scomodi” come il premier israeliano Benjamin Netanyahu potrebbe infatti fornire un assist diplomatico ai Paesi che vogliono una Roma debole nelle sedi comunitarie.

Al di là degli imbarazzi leaderistici e della necessità di mantenere un apparente ruolo multilaterale, la questione del Board of Peace chiama in causa direttamente la Costituzione italiana.

L’eventuale “sì”, che Giorgia Meloni sta ancora valutando, dovrebbe ricevere un’approvazione parlamentare in virtù dell’articolo 11 della Carta.

Cosa dice la Costituzione italiana sull’adesione al Board of Peace

L’articolo 11 della Costituzione italiana è uno dei pilastri più significativi dell’identità e della sovranità nazionali ricostruite nel Secondo Dopoguerra.

Il testo sancisce che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

E veniamo alla parte che ci interessa oggi: c’è scritto anche che lo Stato si impegna a “promuovere e incoraggiare organizzazioni internazionali che assicurino pace e giustizia fra le nazioni” con limitazioni di sovranità in condizioni di parità con gli altri Stati.

Il passaggio sulle “condizioni di parità” è cruciale in questa vicenda. Il Board fo Peace trumpiano non garantisce alcuna “parità giuridica e autonomia decisionale statale” che per la nostra Costituzione rappresentano un vincolo inderogabile.

La Carta fondamentale del nostro Stato impone inoltre che la ratifica di trattati internazionali debba passare da un voto del Parlamento tramite una legge ordinaria. Un iter non certo immediato.

Senza contare che il Presidente della Repubblica potrebbe bloccare il provvedimento eventualmente ratificato dal Parlamento per evidente incostituzionalità.

Perché il “no” dell’Italia a Trump è solo un cavillo diplomatico

Partiamo dal dettaglio più “pop” di questo Board of Peace: per aderirvi come membro permanente, c’è una “quota di iscrizione” pare a un miliardo di dollari.

L’abitudine totalmente propagandistica di Trump di trattare da Stato a Stato come se negoziasse affari immobiliari è stata confermata dall’ennesima discutibile iniziativa internazionale.

C’è dunque da intendersi bene: Donald Trump non decide nulla da solo. Dietro di lui ci sono i ben più potenti apparati statunitensi, i quali sopravvivono anche a dieci presidenti.

Sono gli apparati a stabilire, tra le altre cose, la politica estera. Trump è stato scelto come “frontman” perché, in questo momento di profonda stanchezza imperiale, gli Usa hanno bisogno di consolidare la tenute sul proprio emisfero.

Gli americani profondi sono stufi di mantenere l’ordine militare in giro per il mondo (comunque impossibile da estinguere) e Trump si è fatto portavoce di questo sentimento. Non l’ha creato, l’ha semplicemente riconosciuto e cavalcato.

Ecco dunque che, ad esempio, la Casa Bianca annuncia dazi (per poi toglierli sempre, perché serve l’ok del Congresso) e impone il riarmo ai Paesi europei perché “finalmente” collaborino alla difesa del loro continente.

Ma la realtà dei fatti vede un impero da una parte, gli Stati Uniti, e satelliti più che alleati dall’altra, cioè noi europei. Inclusa la Danimarca che mostra gli artigli per la questione della Groenlandia.

In questo senso il “no” dell’Italia al Board of Peace appare come un mero “cavillo”, un espediente diplomatico che non muta la sostanza del nostro rapporto di sudditanza geopolitica nei confronti di Washington.

Gli Stati Uniti non hanno bisogno del consenso di nessuno, specie delle province, per decidere alcunché. Inoltre tutto ciò che avviene davanti alle telecamere, nella prassi diplomatica vale molto poco.

Giorgia Meloni lo sa bene, e dunque tenta di non perdere quella “benevolenza”, percepita come punto di forza, che l’amministrazione Trump ha mostrato di provare per un Paese che difficilmente alza la voce contro l’egemone. A differenza di altri.

Cosa faranno gli altri Paesi europei

Le risposte dei singoli Stati Ue alla proposta di Trump rivelano la natura geopolitica delle varie cancellerie.

Oltre all’Italia, nel Board of Peace non entreranno neanche Germania e Regno Unito, impegnati a contendersi il ruolo di guida e motore dell’Europa vessata dal nuovo corso isolazionista degli Usa.

Paesi come Ungheria e Albania sono invece bramosi di apparire quanto più ossequiosi possibile, in auspicio di maggiore spazio e voce all’interno della disunita Europa.

Le opposizioni a Meloni: “Dica no al Board of Peace di Trump”

Le pressioni sulla presidente del Consiglio giungono anche dal fronte interno delle opposizioni.

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno lanciato un appello congiunto a Giorgia Meloni: “Dica no a Trump, è inaccettabile che l’Italia aderisca al Board of Peace”.

Secondo la segretaria del Pd, il nostro Paese “non può partecipare a questo tentativo di smantellare le sedi multilaterali che sono quelle del dialogo, tra popoli e tra Stati. Con questa proposta Trump vorrebbe smantellare definitivamente le Nazioni Unite e creare una Onu alternativa a pagamento“.