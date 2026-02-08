Meloni difende Pucci che rinuncia a Sanremo, le critiche dell'opposizione: "10 giorni per un post su Niscemi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le parole di Giorgia Meloni sul caso Pucci e Sanremo scatenano l’attacco delle opposizioni: Pd, M5S e Italia Viva accusano il governo di occuparsi con tempestività di temi mediatici, mentre il Paese affronta emergenze sociali, crisi industriali e aumento della povertà, parlando di priorità completamente rovesciate.

Sanremo, Pucci e la difesa di Meloni

Il caso Andrea Pucci che rinuncia al Festival di Sanremo si è trasformato in un nuovo terreno di scontro politico. Le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta pubblicamente in difesa del comico, hanno acceso una dura reazione delle opposizioni.

Secondo esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva, l’intervento della premier rappresenta un segnale distorto delle priorità dell’esecutivo. L’accusa al governo è di concentrare l’attenzione sullo spettacolo mentre il Paese affronta emergenze sociali, economiche e territoriali di grande portata.

ANSA

Le critiche del Pd

Piuttosto caustica è stata la critica del deputato Pd Marco Furfaro. “Dieci giorni per ricordarsi di Niscemi e trenta minuti per occuparsi di Pucci e Sanremo. Fa riflettere che nel 2026 la Presidente del Consiglio faccia tutto tranne la Presidente del Consiglio” ha scritto sui social.

Gli ha fatto eco Stefano Graziano, capogruppo Pd in Commissione di Vigilanza Rai, che ha parlato apertamente di uno scollamento tra governo e realtà sociale. “Mentre in Sicilia si contano migliaia di sfollati e gli italiani stanno affrontando gravi emergenze sociali, Meloni e lo stato maggiore del governo sono preoccupati della scaletta del Festival di Sanremo”.

“Prendiamo atto della rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione di una delle serate del Festival: una scelta di buonsenso che evidentemente non appartiene a tutti” ha proseguito.

“Di certo non appartiene al direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, che, dopo una vergognosa e imbarazzante telecronaca in occasione dell’inaugurazione dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, continua imperterrito a rimanere al suo posto solo perché si sente difeso da chi attacca sulla presunta illiberalità”.

L’attacco di Conte e Renzi

Durissimo anche Giuseppe Conte, leader del M5S. “Avevo chiesto a Meloni di dirci cosa vuole fare contro il boom di cassa integrazione e la perdita di 6mila euro netti in media per i lavoratori ma nulla” ha dichiarato su Facebook.

“Cari italiani, dei vostri problemi con la sanità, le bollette, i bassi salari a questo governo interessa davvero poco o nulla. I loro problemi sono i comici che andranno a Sanremo”.

Sulla stessa linea Matteo Renzi, che ha ironizzato sulla premier. “Non so quanto faccia ridere Pucci, so però quanto fa ridere un Governo in cui premier e vicepremier danno la solidarietà a un comico e non parlano di tasse e coltelli. Abbiamo un mondo impazzito e l’Italia in mano a due influencer che prendono like pensando a Sanremo. Nel frattempo secondo l’Istat aumenta la povertà delle famiglie e crolla la produzione industriale ma la nostra Premier ci parla di Sanremo”.