Meloni e il bollo auto sospeso, per Formigli è "una bella furbacchiona, ha cominciato le svendite elettorali"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il Consiglio dei ministri ha deciso che il bollo auto verrà sospeso per il 2027, riservata ai mezzi fino a 80 kW. La decisione presentata dalla premier Giorgia Meloni ha provocato la dura reazione del giornalista Corrado Formigli, che ha definito la presidente del Consiglio “una bella furbacchiona”, mentre negli studi tv Bianca Berlinguer ha evidenziato i “cattivi pensieri” legati alla coincidenza con l’anno elettorale

Sospeso il bollo auto dal governo Meloni

Il Consiglio dei ministri ha approvato un intervento che prevede la sospensione del pagamento di bollo auto e moto per l’anno 2027, limitatamente ai veicoli di piccola e media potenza con limiti fissati fino a 80 kW.

La misura riguarda circa 14,5 milioni di mezzi e stabilisce un tetto di un’unica esenzione per contribuente, destinando un fondo di compensazione di circa 2,3 miliardi di euro alle Regioni per coprire il mancato gettito fiscale.

ANSA

Nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato di aver “deciso di abolire in modo strutturale […] una delle tasse più odiate dagli italiani”. Sebbene l’esenzione sia stata inserita all’interno di un decreto-legge per una singola annualità, fonti dell’esecutivo hanno precisato la volontà di rendere il taglio permanente con la futura legge di bilancio.

Le accuse di Formigli

Ospite del programma Otto e Mezzo su La7, il giornalista Corrado Formigli ha criticato duramente l’annuncio del governo relativo all’agevolazione sui veicoli. Richiamando le parole della premier, Formigli ha affermato: “Giorgia Meloni ha detto che la tassa sull’auto è una delle tasse, o la più odiata dagli italiani. C’è stato Berlusconi e l’IMU, con la tassa sulla prima casa, che era stata abolita“.

Proseguendo il suo attacco, il conduttore ha aggiunto: “l’underdog Giorgia Meloni, l’underdog della Garbatella, in realtà è la figlioccia di Silvio Berlusconi, nel senso che fa esattamente sulle orme di uno dei suoi padri politici. È tutto tranne che un underdog”.

Formigli ha quindi definito la presidente “una bella furbacchiona che ha cominciato le svendite elettorali“, chiarendo che “stiamo parlando probabilmente di una spesa notevole, 2,3 miliardi, ma di 170, 160, 180 euro in un anno per famiglia”.

Formigli ha poi chiesto: “Aiuta gli italiani, ma perché non migliorare i servizi di trasporto pubblico nelle Regioni e aiutare i cittadini a usare i trasporti pubblici, anziché fare queste misure elettoralistiche sfacciate?”.

I “cattivi pensieri” di Berlinguer

Il tema è stato affrontato anche durante la trasmissione È sempre Cartabianca, dove la conduttrice Bianca Berlinguer ha posto l’accento sulla tempistica politica del provvedimento, osservando che “verrà cancellato il pagamento del bollo auto per il 2027, che guarda caso è l’anno in cui torneremo a votare“.

La conduttrice ha poi sottolineato come nasca “subito, naturalmente, il cattivo pensiero, anche perché dobbiamo ricordare a tutti che questa tassa, quella che noi pagavamo con il bollo dell’automobile, andava comunque alle Regioni“.

Presente nel corso del confronto, il giornalista Mario Giordano ha replicato: “Provvedimenti elettorali ne abbiamo visti di ogni tipo: Renzi con gli 80 euro, il Superbonus, il reddito di cittadinanza”, aggiungendo che “è meglio che come provvedimento elettorale ci sia l’abolizione del bollo che non la legge elettorale”.