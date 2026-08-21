Meloni e l'intervista al New York Times, "Avrei dovuto fare teatro". E su Donald Trump dice "Vedremo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In una intervista rilasciata al New York Times, Giorgia Meloni traccia un bilancio del suo governo, spaziando tra riflessioni personali, sfide internazionali e battute ironiche sul proprio percorso, ammettendo che avrebbe dovuto fare teatro. La premier ha affrontato il tema dei complessi rapporti con Donald Trump, difendendo le scelte economiche e la visione identitaria del proprio esecutivo.

L’intervista di Giorgia Meloni al New York Times

In un’intervista concessa al New York Times, Giorgia Meloni ha ripercorso la propria parabola politica, commentando anche con ironia il percorso che l’ha portata alla guida dell’esecutivo: “Avrei dovuto fare teatro. Immaginate quanto mi sarei divertita di più! Non so come sia finita qui, ma ci sono”.

Nel colloquio con il quotidiano statunitense, la premier ha difeso i risultati economici del proprio esecutivo e ha rivendicato una linea di politica estera orientata a restituire centralità al Paese nel contesto internazionale: “Non mi piace l’idea di un’Italia sottomessa, un’Italia che si considera inferiore alle altre”.

ANSA

Definendo il proprio obiettivo di governo come “la più grande rivoluzione possibile in questa nazione: una rivoluzione dell’orgoglio”. Interpellata poi sui recenti attriti con Donald Trump e sulla possibilità di sentirsi dopo la pausa estiva, Meloni si è limitata a un laconico “Beh, vedremo”, ribadendo comunque l’autonomia della linea diplomatica italiana: “Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali”.

Il corto circuito tra “melonizzazione” e la difesa delle radici

Il punto di maggiore attrito teorico dell’intervista riguarda l’analisi stilata dal New York Times, che introduce il termine “melonizzazione” per descrivere “l’annullamento degli orrori della storia“, inteso come il processo attraverso il quale “un partito post-fascista si libera della minaccia dell’autoritarismo violento e ottiene un ampio consenso”.

La premier respinge la lettura di un semplice maquillage istituzionale e ribalta la narrazione, rivendicando la coerenza del proprio percorso politico e il rifiuto di adeguarsi alle convenzioni del dibattito principale: “Credo che a portarmi fin qui sia stato il coraggio di schierarmi dalla parte scomoda della storia. Di scegliere di andare controcorrente”.

Per la presidente del Consiglio, la legittimazione democratica e il consenso ottenuto non derivano dal rinnegare le proprie origini, ma dal mantenimento di una promessa di autenticità fatta agli elettori: “La prima regola è che non dico mai qualcosa che non penso. Non c’è modo di farmi dire qualcosa in cui non credo”.

La parità di genere e la battuta finale sul teatro

Questo scontro sul significato della rappresentanza democratica si riflette anche nel dibattito sulle questioni di genere e sull’uso del linguaggio istituzionale.

Rispondendo alle critiche per aver scelto di farsi chiamare “il presidente”, la premier ha chiarito la propria visione contrapponendola alle battaglie del femminismo tradizionale: “Ciò che mi interessa è se sono libera di diventare presidente del Consiglio dei Ministri. Questa è uguaglianza, non essere chiamata ‘la presidenta'”.

La riflessione su un percorso politico complesso, nato ai margini del dibattito pubblico e arrivato fino al vertice delle istituzioni, si chiude infine con una nota di autoironia sul proprio percorso personale: “Avrei dovuto fare teatro. Immaginate quanto mi sarei divertita di più! Non so come sia finita qui, ma ci sono”.