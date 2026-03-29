Meloni e l'ipotesi rimpasto per blindare il governo, da Urso a Zaia: chi rischia e chi potrebbe entrare

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Andare avanti così, un piccolo rimpasto di governo o le dimissioni per andare al voto anticipato. Sono queste le strade possibili che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i suoi starebbero valutando in questi giorni dopo la batosta del referendum sulla giustizia. Il rimpasto appare al momento l’ipotesi più percorribile, un modo per blindare il governo fino alle elezioni del 2027. Tre le possibili new entry nell’esecutivo è forte il nome di Luca Zaia.

Ipotesi voto anticipato

Di certo non è il piano A di Giorgia Meloni, ma il voto anticipato è una delle opzioni sul tavolo della premier di cui si starebbe parlando sempre di più negli ambienti del centrodestra.

Repubblica riferisce che la presidente del Consiglio ne avrebbe discusso con i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, a ridosso dell’ultimo Consiglio dei ministri.

ANSA

Nei ragionamenti che si fanno c’è il timore che l’ultimo anno di legislatura in queste condizioni possa portare a costante calo dei consensi. E giocare d’anticipo avrebbe anche il vantaggio di dare meno tempo alle opposizioni di organizzarsi.

Fermo restando che le dimissioni non portano automaticamente al voto: si dovrà passare dal Quirinale, e non è escluso uno scenario che potrebbe portare a un governo tecnico.

Meloni verso il rimpasto di governo?

Al momento però la strada più percorribile appare quella del rimpasto di governo, un modo per blindare l’esecutivo e riportarlo sui binari dopo la netta sconfitta al referendum.

Niente di sconvolgente, l’idea nel caso sarebbe di un rimpasto “chirurgico”, con poche caselle da mettere a posto.

La prima da riempire è naturalmente quella del ministro del Turismo lasciata libera da Daniela Santanchè.

I nomi in ballo, da Urso a Zaia

Diversi i nomi che circolano, dalla presidente Enit Alessandra Priante all’ex governatore del Veneto Luca Zaia.

Secondo il Corriere della Sera, l’ipotesi più accreditata è quella che vedrebbe spostato al Turismo Adolfo Urso. Un passaggio che consentirebbe anche di superare le tensioni e i conflitti registrati negli ultimi anni tra Urso e il mondo delle imprese.

Con Urso al Turismo si libererebbe il posto da ministro dello Sviluppo Economico: in pole position in questo caso ci sarebbe proprio Zaia.

Sono poi possibili altri movimenti, a partire dal ministero della Giustizia. La premier ha confermato Carlo Nordio, ma la sua posizione non è blindatissima.

E dopo le dimissioni di Delmastro è vacante anche la poltrona di sottosegretario: tra le ipotesi che circolano quella di affidare l’incarico a uno dei magistrati che in queste settimane hanno fatto la campagna per il Sì al referendum.