Meloni esprime cordoglio per l'ex sceicco del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani morto a 74 anni: "Raro leader"

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Appresa la notizia della morte di Hamad bin Khalifa al Thani, ex sceicco del Qatar, la politica italiana ha espresso il suo cordoglio. A rompere il silenzio è stata Giorgia Meloni, che in un commento ha ricordato l’ex emiro come “uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria Nazione”. Sulla morte di Khalifa al Thani si è espresso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “anche per l’amicizia nei confronti del nostro Paese”. Hamad bin Khalifa al Thani aveva 74 anni.

Il commento di Giorgia Meloni

Come riporta Il Sole 24 Ore, la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha commentato la morte di Hamad bin Khalifa al Thani ricordando l’ex sceicco come “uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria Nazione”.

Meloni ricorda che il grande assente “ha posto le basi del Qatar moderno”, sottolineando tre peculiarità dell’ex leader: “Straordinaria visione, coraggio e determinazione”.

Secondo Meloni “il Qatar che oggi conosciamo e ammiriamo porta l’inconfondibile impronta della sua leadership”, per questo non nasconde la sua “profonda tristezza“.

Quindi la premier esprime “a Sua Altezza l’Emiro Tamim, a tutta la Sua famiglia e al popolo del Qatar” le sue condoglianze.

Mattarella ricorda l’amicizia con l’Italia

Appresa la notizia, come anticipato, anche Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio in una lettera inviata all’emiro Tamim bin Hamad Al-Thani.

Nella missiva il presidente della Repubblica ha ricordato l’ex sceicco per “la Sua storica guida dell’Emirato e, in Italia, anche per l’amicizia nei confronti del nostro Paese” e ha condiviso il “più sincero cordoglio della Repubblica italiana e le mie personali condoglianze”.

È morto Hamad bin Khalifa Al Thani, chi era l’ex sceicco

Hamad bin Khalifa Al Thani è stato l’emiro del Qatar dal 1995 al 2013, anno in cui ha ceduto volontariamente il potere abdicando in favore del figlio, attualmente in carica.

È stato il leader che ha trasformato un piccolo Stato in uno dei Paesi più ricchi e influenti del mondo, sfruttando le enormi riserve di gas naturale per finanziare investimenti internazionali.

Sovrano con potere illimitato, ha guidato una monarchia autoritaria, ha proiettato il Qatar globalmente fondando Al Jazeera e acquistando importanti asset europei, tra cui alcuni terreni e hotel della Costa Smeralda. L’ex emiro è morto domenica 12 luglio a 74 anni dopo una lunga malattia.