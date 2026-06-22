Meloni in aula nel processo a Corona per diffamazione, parlò della presunta relazione con Manlio Messina

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il 28 settembre Giorgia Meloni deporrà al Tribunale di Milano nel processo per diffamazione aggravata contro Fabrizio Corona e Luca Arnau. La premier contesta la diffusione di una notizia falsa riguardante una presunta relazione con il deputato Manlio Messina pubblicata nell’ottobre 2023. Durante l’ultima udienza, l’ex direttore Arnau si è difeso sostenendo di essere stato ingannato da Corona.

Giorgia Meloni deporrà a Milano nel processo contro Corona

Svolta nel processo per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona e del giornalista Luca Arnau. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si presenterà al Tribunale di Milano il prossimo 28 settembre per deporre come testimone e parte civile.

L’annuncio è stato dato dall’avvocata della premier Giulia Bongiorno, dopo il rinvio dello scorso maggio, quando l’udienza a Palazzo Chigi era saltata per impegni istituzionali. Il procedimento scaturisce dalla querela sporta da Meloni e dal deputato Manlio Messina per un articolo pubblicato il 20 ottobre 2023 sulla testata online Dillingernews.it.

ANSA

Nel testo si ipotizzava una relazione sentimentale tra i due politici dopo la rottura della premier con Andrea Giambruno. La giudice Nicoletta Marchegiani ha stabilito che il 28 settembre verrà ascoltata prima la premier e, a seguire, lo stesso ex re dei paparazzi.

La lite tra gli avvocati

Non sono mancate tensioni durante l’udienza, culminate in un acceso diverbio tra l’avvocato Ivano Chiesa, storico difensore di Corona, e la legale Giulia Bongiorno per le tempistiche di audizione dei testimoni. L’attenzione si è poi spostata sull’esame del coimputato Luca Arnau, ex direttore della testata giornalistica online.

Arnau ha cercato di ridimensionare la portata del pezzo definendolo “gossip innocuo”, ma ha scaricato la responsabilità su Fabrizio Corona, descritto come il fornitore della notizia.

L’ex direttore ha ammesso di aver pubblicato il testo in un quarto d’ora senza verifiche, fidandosi del collaboratore: “Mi sono sentito tradito e preso in giro da Fabrizio, perché lui me l’aveva data per certa”. La discussione finale delle parti è stata fissata per il 14 dicembre.

Cosa rischia Corona nel processo per diffamazione

Il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, contestato all’interno di questo specifico processo, prevede sanzioni severe in caso di accertata colpevolezza.

In caso di condanna, il codice penale prevede la reclusione da sei mesi a tre anni o una multa non inferiore a 516 euro, ma l’aggravante di aver attribuito un fatto determinato (la presunta relazione) esclude la tesi del semplice gossip. Il Tribunale di Milano dovrà stabilire se sia stato violato il principio della verità della notizia, cardine del diritto di cronaca.

Con la chiusura dell’istruttoria fissata per la discussione finale il 14 dicembre, Fabrizio Corona e Luca Arnau rischiano anche una pesante condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e reputazionali in favore delle parti civili, le cui richieste economiche verranno quantificate dai legali durante le conclusioni.