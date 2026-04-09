Meloni in Parlamento, Carlo De Benedetti attacca su "provvedimenti inesistenti": "Italiani stanno peggio"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A “Otto e mezzo” Carlo De Benedetti critica il governo Meloni, dopo l’informativa della premier in parlamento. “Gli italiani stanno peggio, non mi sento rassicurato”. De Benedetti mostra dubbi su efficacia delle misure e sul calo dei salari, mentre riconosce come unico punto positivo la tenuta dei conti pubblici.

Carlo De Benedetti attacca Meloni

Durante la trasmissione di La7 “Otto e mezzo” si è affrontato il tema dei risultati del governo guidato da Giorgia Meloni, dopo l’informativa in parlamento della premier.

Ospite della trasmissione condotta da Lilli Gruber, l’imprenditore Carlo De Benedetti ha espresso un giudizio netto sull’attuale situazione economica del Paese.

ANSA

La critica dopo l’informativa in parlamento

Alla domanda della conduttrice, che chiedeva se si fosse sentito rassicurato dalle parole della Presidente del Consiglio, De Benedetti ha risposto senza esitazioni.

“No, io non mi sono sentito rassicurato perché ho sentito un lungo elenco di cose fatte” ha esordito. “E allora mi sono chiesto: ma se tutte queste cose così positive per gli italiani sono state fatte, gli italiani staranno meglio? Siccome la risposta che dà qualsiasi Istat o qualsiasi centro di ricerca è che gli italiani stanno peggio, allora quelle elencazioni di provvedimenti presi sono evidentemente dei provvedimenti o inefficaci o inesistenti”.

La premier smentita dai dati?

Durante l’intervista, Lilli Gruber ha ricordato alcune delle affermazioni di Meloni, tra cui la riduzione delle tasse, il recupero del potere d’acquisto dei salari, la diminuzione della povertà e degli sbarchi. Tuttavia, ha sottolineato come queste dichiarazioni siano messe in discussione dal fact checking.

“Di positivo c’è che i conti dello Stato sono stati tenuti in ordine” ha affermato De Benedetti. “Questo è un merito di Giorgetti, ma probabilmente anche della Meloni e del governo in generale. Gli italiani stanno peggio, su questo non c’è dubbio”.

Uno dei punti più critici riguarda il tema dei redditi. De Benedetti ha evidenziato un dato significativo: “Oggi un lavoratore tipico guadagna l’8% in meno di quello che guadagnava sei anni fa. Per cui dire che l’italiano sta meglio è veramente, direi, quasi una presa in giro”.

Il discorso di Meloni alle Camere

Giovedì 9 aprile Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento per un’informativa urgente volta a rilanciare l’azione di governo dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. La premier ha rivendicato i risultati raggiunti dall’esecutivo e ha categoricamente escluso dimissioni o rimpasti, confermando la volontà di proseguire la legislatura.

Sul fronte internazionale, ha lanciato l’allarme sulla crisi in Iran, definendola vicina a un “punto di non ritorno”, e ha avvertito che l’instabilità potrebbe forzare una revisione del Patto di Stabilità. Meloni ha inoltre condannato le violazioni della risoluzione Onu in Libano.

Le opposizioni hanno accusato Meloni di immobilismo, parlando di un governo “logorato” e privo di riforme strutturali. Elly Schlein ha contestato duramente i tagli alla sanità e la gestione dei conflitti internazionali. Giuseppe Conte ha rincarato la dose, definendo fallimentare la politica economica e criticando la subalternità dell’esecutivo verso gli Stati Uniti.