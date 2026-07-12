Meloni nella lista nera in Iran per la morte di Khamenei, allerta a Palazzo Chigi: la reazione della premier

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Giorgia Meloni è finita in una sorta di lista nera pubblicata in Iran dal quotidiano Hamshari. Il giornale ha diffuso un fotomontaggio con l’elenco dei responsabili per l’uccisione dell’Ayatollah Ali Khamenei. In testa alla lista ci sono Trump e Netanyahu con dei mirini sulla fronte, come a voler rappresentare una condanna a morte. In basso, a cascata, vengono mostrati altri leader fra i quali anche la premier italiana. Palazzo Chigi ha innalzato il livello di attenzione.

Meloni nella lista nera dell’Iran

Governo, intelligence e ministero degli Esteri stanno verificando se il giornale esprima una posizione direttamente riconducibile al regime di Teheran o se si tratti di semplice propaganda dell’area ultraconservatrice di Teheran.

Giorgia Meloni non ha fatto esternazioni, affidando la prima risposta a caldo al ministro Antonio Tajani, che ha espresso solidarietà alla premier: “Massima solidarietà a Giorgia Meloni, che certamente non si fa intimidire”, ha detto il responsabile della Farnesina.

Tra le ipotesi al vaglio resta la convocazione dell’ambasciatore iraniano, qualora emergesse un coinvolgimento delle autorità di Teheran.

Restano aperti i canali di dialogo con l’Iran, che l’Italia considera strategici. Prima di compiere qualsiasi altra mossa, si punta a comprendere la reale portata dell’episodio. Come spiega La Repubblica, Hamshari è un quotidiano legato alla municipalità di Teheran e il suo orientamento dipende dall’amministrazione cittadina, oggi guidata dal sindaco Alireza Zakani, esponente dell’area ultraconservatrice.

Aumenta la vigilanza sugli obiettivi sensibili

Il Viminale ha già rafforzato la vigilanza sui principali obiettivi sensibili, con particolare attenzione alle sedi diplomatiche, alle zone in cui sono presenti interessi israeliani e statunitensi, ai luoghi di culto, alle infrastrutture strategiche e alle rappresentanze dei Paesi mediorientali coinvolti nella crisi.

Giorgia Meloni e la guerra in Iran

L’inclusione del suo volto nella lista nera iraniana avrebbe sorpreso la premier, anche in considerazione del fatto che la guerra in Iran ha segnato il raffreddamento dei rapporti fra Italia ed Usa. Nonché del rapporto personale fra Giorgia Meloni e Donald Trump, un tempo strettissimo. Trump ha accusato Meloni e l’Italia di avergli voltato le spalle in Iran, non avendo voluto partecipare direttamente alla guerra.

La mossa del quotidiano iraniano va probabilmente considerata una conseguenza delle dichiarazioni del segretario generale della Nato Mark Rutte, che in un’intervista di fine giugno a Fox News ha detto che negli ultimi mesi 500 aerei militari degli Stati Uniti sono partiti dalle basi statunitensi in territorio italiano per partecipare alla guerra in Medio Oriente.

Il giorno successivo Rutte, parlando all’Atlantic Council, ha aggiunto: “L’Italia ha fatto quanto previsto dai trattati bilaterali con gli Stati Uniti, e nulla di più”.

Una settimana dopo, alla Camera, durante il question time, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiarito che nel periodo del conflitto tra Stati Uniti e Iran sono partiti 518 voli dalle basi americane in Italia, ma ha escluso che fossero missioni “cinetiche”, cioè relative ad attacchi bellici.