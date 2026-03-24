Meloni paragonata a Ferragni, la frecciata di Selvaggia Lucarelli: "Tuta grigia e divorzio da Fedez pure lei"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Selvaggia Lucarelli punge Giorgia Meloni e la paragona a Chiara Ferragni, tirando in ballo anche Fedez. La firma del Fatto Quotidiano, dopo l’esito del referendum sulla giustizia, ha rilanciato il video in cui la premier ha commentato la sconfitta del fronte del “no”, mettendo in risalto una coincidenza alquanto curiosa, ossia che la presidente del Consiglio, nel parlare della debacle alle urne della destra, ha scelto di indossare un maglione grigio neutro. Una simile scelta la fece l’influencer cremonese che, quando per la prima volta ruppe il silenzio sul “Pandoro Gate”, optò per una tuta grigia.

Meloni paragonata a Ferragni da Selvaggia Lucarelli: la battuta sulla tuta grigia e su Fedez

“Tuta grigia e ora divorzio da Fedez. Pure lei”. Così Lucarelli a corredo del filmato tramite cui la leader di Fratelli d’Italia ha commentato i risultati del referendum, dicendo di rispettare la volontà dei cittadini, ma di essere rammaricata perché, a detta sua, è stata persa un’occasione per modernizzare la giustizia.

Lucarelli ha paragonato la scelta dell’abbigliamento della premier a quella di Ferragni al tempo in cui tentò di difendersi sul caso del “pandoro gate“.

ANSA

Chiara Ferragni e Giorgia Meloni accomunate dal grigio “neutro”

Allora l’influencer, attraverso un video social realizzato con una tuta grigia neutra e priva di marchi, parlò di “errore di comunicazione“.

Secondo gli esperti di comunicazione e di linguaggio del corpo, Ferragni scelse accuratamente quel look per trasmettere familiarità ed empatia.

Meloni non ha sfoggiato una tuta per ragionare sul voto del referendum, bensì un dolcevita. Anche in questo caso, però, la scelta è ricaduta su un colore grigio “neutro”. Da qui il paragone della Lucarelli che ha accomunato la premier e l’imprenditrice digitale.

La spiegazione sulla battuta pungente di Fedez

Per quel che riguarda la battuta sul divorzio da Fedez, è noto che Ferragni, dopo essere stata travolta dal caso dei pandori, ha anche visto naufragare il suo matrimonio con il rapper. Lo stesso cantante, pochi giorni fa, ossia alla vigilia del voto referendario, ha ospitato Meloni nel suo podcast “Pulp Podcast”.

Secondo molti analisti, Fedez, durante l’intervista, ha avuto un atteggiamento poco battagliero, per non dire accomodante, verso la presidente del Consiglio. Da qui gli sfottò sui social e le allusioni al fatto che i due abbiano un certo feeling intellettuale.

Lucarelli ha riassunto il tutto con una metafora caustica, lasciando intendere che anche lei crede che il cantante sia stato alquanto compiacente verso Meloni, ma che tale atteggiamento abbia fatto più danni che altro in vista del voto.

E proprio alla luce dell’epilogo della chiamata alle urne, Lucarelli ha pronosticato un “divorzio” anche tra la presidente del Consiglio e il rapper.