Meloni parla di "genocidio" a Gaza in un video per la prima volta, Bonelli all'attacco: "Perché non lo ferma?"

Per la prima volta la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha utilizzato pubblicamente l’espressione “genocidio palestinese” riferendosi a quanto sta accadendo a Gaza, in un confronto ripreso in un video poi diffuso dagli attivisti di Palestina Libera. Il breve scambio, avvenuto nel backstage del concerto delle Blackpink a Milano, è stato pubblicato su Instagram e ha rapidamente guadagnato visibilità.

Giorgia Meloni: “Lavoro ogni giorno sul genocidio palestinese”

Giorgia Meloni è stata intercettata nel backstage del concerto delle Blackpink a Milano, band K-pop che ha intrattenuto 50 mila spettatori all’Ippodromo La Maura di Milano nella serata del 5 agosto.

La premier, che si stava allontanando una volta terminato lo show, è stata fermata da un attivista dell’associazione Palestina Libera, che le ha chiesto se “come madre, una parola per il genocidio palestinese”.

La premier Giorgia Meloni, che per la prima volta ha utilizzato pubblicamente il termine "genocidio" per parlare di quanto sta accadendo a Gaza

Forse colta di sorpresa, Giorgia Meloni ha risposto utilizzando inaspettatamente per la prima volta in un contesto pubblico il termine “genocidio”, rispondendo all’attivista: “Guardi, io lavoro ogni giorno sul genocidio palestinese – ha detto la premier – siamo la nazione nel mondo che ha liberato più bambini”.

Il video di Palestina Libera

Il filmato continua mostrando la premier visibilmente infastidita, che respinge l’accusa di invio di armi a Israele con un secco: “Ma quali armi? Studi”. Il video è stato poi pubblicato sulla pagina Instagram dell’associazione, che ha spiegato nel post “il genocidio avviene anche con la complicità italiana ed è ora di fermarlo”.

Nonostante la risposta infastidita della premier, infatti, con ricorda Palestina Libera il nostro governo “è azionista di Leonardo Spa, che vende armi a un Paese che uccide bambini usando anche le armi di Leonardo e della sua divisione OtoMelara”.

“Ora che siamo tutti, ma veramente tutti (dai singoli cittadini a GiorgiaMeloni, da diplomatici e funzionari a intellettuali israeliani come Grossman – con buona pace della Senatrice Segre), d’accordo sul fatto che a Gaza è in corso un genocidio, dobbiamo agire per fermarlo” aggiungono poi dall’associazione.

Le reazioni politiche

A commentare duramente il video è stato Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha accusato la presidente del Consiglio: “È la prima volta che Giorgia Meloni ammette pubblicamente che il genocidio a Gaza esiste ed è in corso – ha dichiarato – E allora perché non fa nulla per fermarlo?”.

Bonelli ha ricordato la cooperazione militare in atto tra Italia e Israele e ha chiesto che il governo italiano denunci il premier israeliano Netanyahu alla Corte penale internazionale. Secondo il leader dei Verdi, l’esecutivo sta “macchiando l’onore e ferendo la dignità del popolo italiano” con la propria inerzia.

Il post dell’associazione Palestina Libera

Anche Elly Schlein (Pd) e Giuseppe Conte (M5S) si sono uniti al coro delle critiche. La segretaria dem ha chiesto un’azione più decisa da parte dell’Unione Europea e dell’Italia, evocando sanzioni, embargo sulle armi e il riconoscimento dello Stato di Palestina: “L’inerzia non è un’opzione, è complicità” ha detto la Schlein.