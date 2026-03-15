Meloni paziente psichiatrica in manicomio, polemica per il post del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Giorgia Meloni ritratta in un manicomio con le sbarre di ferro alle finestre, con tanto di camicia di forza e sguardo perso nel vuoto. Il post è accompagnato da una battuta ironica, fatta pronunciare a un medico: “E dimmi Giorgia, questi magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono qui in questa stanza con noi?”. L’immagine social creata con l’intelligenza artificiale dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli ha innescato la polemica.

Francesco Emilio Borrelli attacca Giorgia Meloni

Il riferimento dell’immagine è alle recenti dichiarazioni della premier sul referendum Giustizia in cui, secondo Meloni, la vittoria nel No avrebbe l’effetto di permettere la scarcerazione di delinquenti macchiatisi di reati gravissimi.

Nella sua critica politica, Francesco Emilio Borrelli ha utilizzato uno dei cliché della comicità, ovvero l’autorità che mette in dubbio la sanità mentale dell’interlocutore.

Un esempio fra gli innumerevoli: Marge Simpson che, al cospetto di un medico, si appella a Dio:

Marge – “Prego Dio perché mi troviate sana di mente”.

Medico – “Oh, capisco. E questo… Dio… si trova in quest’aula adesso, signora?”.

L’ira di Fratelli d’Italia

La risposta di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere. Il deputato Antonio Baldelli ha definito l’iniziativa del collega di Avs “non satira né critica politica”, sottolineando che rappresentare la premier come paziente psichiatrica costituisce un “linguaggio da hater”.

Secondo Baldelli, la politica dovrebbe essere “il luogo del confronto sulle idee” e il Parlamento “la casa del rispetto e del confronto democratico”.

Anche il coordinamento cittadino napoletano di FdI ha espresso “ferma e indignata condanna” per il contenuto pubblicato sui social, chiedendo al deputato Borrelli di rimuovere il post e di scusarsi pubblicamente.

La replica di Fratelli d’Italia

In una nota ufficiale, il partito FdI è andato all’attacco: “La sinistra continua a dimostrare il suo vero volto: quando manca di argomenti, sceglie la delegittimazione personale. Rappresentare il Presidente del Consiglio come un malato psichiatrico è odio politico travestito da satira”.

“Ancora più grave se a farlo è un parlamentare della Repubblica, che dovrebbe conoscere il significato delle istituzioni. Onorevole Borrelli, i fatti parlano chiaro: diversi immigrati irregolari trasferiti nei centri in Albania sono stati rimessi in libertà a seguito di decisioni della magistratura, nonostante tra loro vi fossero soggetti con precedenti gravi”, è andata avanti la nota.

La conclusione: “Ma, lo sappiamo, chi non sa confrontarsi sui contenuti ha bisogno di ricorrere all’attacco personale. Noi, invece, continueremo a difendere la legalità, i confini e l’idea che ci possa essere nella nostra Nazione un confronto serio e di merito sulle questioni che interessano gli italiani”.