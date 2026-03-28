Meloni pensa a voto anticipato dopo Referendum e dimissioni, divergenze con La Russa: cosa succede nel Governo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Alcuni ministri avrebbero paventato l’ipotesi, al momento presunta, di andare al voto anticipato. Sarebbe questo lo scenario che anche Giorgia Meloni starebbe valutando, dopo le dimissioni di Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi e Daniela Santanché. Proprio la rinuncia del ministro del Turismo peserebbe nel rapporto tra la Premier e Ignazio La Russa, presidente del Senato. Un altro elemento da valutare, e che porterebbe al voto anticipato, sarebbe il non voler logorare rapporti ed equilibri di Governo.

Le riflessioni di Giorgia Meloni

A riportare la notizia della possibilità di un presunto voto anticipato è SkyTg24.

Per Giorgia Meloni sarebbero ore di riflessione, dove viene valutata ogni ipotesi dopo il risultato del Referendum.

ANSA

La vittoria del no avrebbe portato fibrillazioni anche all’interno di Fratelli d’Italia, oltre che nell’intera maggioranza.

Peserebbe anche la scelta di Maurizio Gasparri di dimettersi da capogruppo di Forza Italia al Senato.

Perché si potrebbe andare al voto anticipato

SkyTg24 riporta anche che Giorgia Meloni sarebbe stata descritta “carica e determinata” da chi le è vicino.

Con questa approccio ci sarebbero numerosi nodi da sciogliere.

In primis la legge elettorale, in particolare con le perplessità in quota Lega.

Fonti di governo riterrebbero difficile cambiare senza intese con il Pd.

Ciò che, però, potrebbe spingere Giorgia Meloni al voto anticipato è la possibilità di dare meno tempo al campo largo per organizzarsi.

Secondo SkyTg24 qualche confronto sugli scenari sarebbe avvenuto anche a livello istituzionale.

Il Giornale riporta tre possibili ipotesi per il futuro del Governo.

La prima sarebbe quella di “uscire dall’assedio, sparigliare e magari rilanciare con la carta delle elezioni anticipate”.

Al vaglio anche l’ipotesi rimpasto che però sconterebbe l’irritazione dei ministri Casellati e Zangrillo.

L’ultima possibilità sarebbe quella di valutare il Referendum come sconfitta su un quesito, e non politica.

Giorgia Meloni ministro del Turismo ad interim

Secondo alcuni fonti, Giorgia Meloni non avrebbe voluto assumere il ruolo di ministro del Turismo ad interim.

La scelta sarebbe avvenuta dopo un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La prospettiva sarebbe quella di ricoprire il ruolo per poco tempo considerando che, la Premier, vorrebbe trovare in breve tempo un nome valido per il dicastero.