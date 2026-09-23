"Meloni pensa alle dimissioni", il caso Istat e il retroscena sulla prossima mossa della premier

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarebbe tentata dalle dimissioni per andare a elezioni anticipate, dopo che i dati dell’Istat hanno negato all’Italia l’uscita dalla procedura di infrazione. La premier avrebbe accusato di questo “chi lavora contro l’Italia“, ma a scegliere il presidente dell’Istituto è stato il suo Governo, che nel 2025 si è “perso” 2,5 miliardi di spese in più.

Le accuse di Meloni contro l’Istat

Il Corriere della Sera ha attribuito alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni una frase a commento dei dati Istat di ieri, che hanno certificato che l’Italia non uscirà in anticipo dalla procedura europea per deficit eccessivo:

Abbiamo risparmiato tutto quello che altri hanno sperperato, ma il risultato ci viene negato da chi lavora contro l’Italia per colpire noi.

ANSA

Il riferimento sarebbe all’Istituto di Statistica stesso, colpevole di aver certificato un deficit del 3,1% nel 2025, invece che del 3%, dato che avrebbe permesso all’Italia di uscire dalla procedura europea per disavanzo eccessivo.

Come il Governo si è “perso” 2,5 miliardi di spese

Come fa notare lo stesso Corriere della Sera, però, il presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli è stato nominato proprio dal Governo Meloni nel 2024, su indicazione del ministro dell’Economia Giorgetti.

Il Foglio, analizzando i dati Istat, ha notato invece che a compromettere l’obiettivo del 3% è stata una disattenzione del Mef. Nei conti del 2025 ci sono infatti 2,5 miliardi di euro in spese di cui il ministero non si sarebbe accorto.

Si tratta soprattutto di uscite che provengono dai partenariati pubblico-privati, accordi con cui lo Stato finanzia progetti in collaborazione con le imprese. A seconda di come questi progetti vanno, lo Stato può dover impiegare più o meno denaro. Nel 2025 i costi sono aumentati e, quindi, anche le uscite.

Perché Meloni sarebbe tentata dalle elezioni

Il Corriere ipotizza anche che, a seguito di questi dati, Meloni potrebbe dimettersi in tempi rapidi e andare a elezioni anticipate.

L’ipotesi fatta dal quotidiano è che il Governo puntasse a rientrare dalla procedura di deficit eccessivo per poi spendere molti fondi nella Manovra finanziaria che dovrà essere approvata nei prossimi mesi.

In questo modo sarebbe arrivato in primavera, periodo indicato per le elezioni politiche, con diversi progetti avviati che avrebbero potuto attrarre voti.

Ora, invece, la Manovra sarà al risparmio, come le ultime, senza la possibilità di inserire misure come riduzioni dell’età pensionabile, bonus e sgravi fiscali, più volte promessi in campagna elettorale dalla maggioranza.