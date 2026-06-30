Meloni presidente della Repubblica, Ignazio La Russa scherza: "La vedo bene a fare tutto tranne che il Papa"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ignazio La Russa ha fatto una battuta sull’ipotesi di Giorgia Meloni presidente della Repubblica. “La vedo bene a fare tutto tranne che il Papa”, ha detto il presidente del Senato. La Russa ha risposto scherzosamente ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle ultime frasi della premier, secondo la quale un Capo della Stato di destra “potrebbe non essere più un tabù”.

Meloni presidente della Repubblica, la risposta di La Russa

“Per quanto ne so io, lei non mi ha mai parlato di un desiderio, anzi… mi ha parlato del contrario”, ha detto Ignazio La Russa.

Il presidente del Senato ha commentato così le ultime dichiarazione di Giorgia Meloni sul tema del presidente della Repubblica.

“Ma perché scandalizzarsi se poi il presidente del Consiglio avesse la possibilità un domani”, ha aggiunto La Russa sula possibilità di vedere la premier ai Quirinale.

“La vedo bene a fare tutto tranne che il Papa”

A margine della proiezione di un documentario su Pippo Baudo in corso al Senato, La Russa ha risposto ai cronisti con una battuta.

“Giorgia Meloni la vedo bene a fare tutto tranne che il Papa“, ha detto la seconda carica dello Stato. “Le hanno fatto una domanda e lei ha dato una risposta”, ha aggiunto.

Così La Russa ha replicato a chi gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni della premier sul prossimo capo dello Stato e su sue eventuali velleità all’incarico.

Le parole di Meloni sul presidente della Repubblica

Ma cosa aveva detto Giorgia Melloni? Ospite a 10 Minuti su Rete4, la premier ha parlato del prossimo Capo dello Stato e non, in realtà, di una sua possibile candidatura o ruolo in tal senso.

“È vero che per un certo establishment è orribile la possibilità che ci sia un presidente della Repubblica non di sinistra. Ma le cose possono cambiare e lo dimostrerebbe infrangere anche questo tabù“, ha detto la leader di Fratelli d’Italia.

“Chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore. Se esiste un certo establishment? Certo. Si percepisce”, ha aggiunto.

E poi ancora: “Si pensava che niente potesse cambiare, invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare. Quindi, come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa essere superato anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica non di centrosinistra”.

Perché il ruolo del Capo dello Stato conta

Certo, un presidente della Repubblica di destra non c’è mai stato: l’ipotesi renderebbe Giorgia Meloni la prima politica di destra pura (non di centrodestra) a ricoprire una tale carica.

Carica che, va ricordato, non è semplicemente onorifica, per questo i partiti si danno battaglia da sempre per piazzare sullo scranno più alto un nome a loro gradito.

Il Capo dello Stato ha un ruolo nella formazione del governo: quando il bipolarismo esprime chiaramente due candidati premier, allora dopo le elezioni il presidente semplicemente affida l’incarico al candidato della coalizione vincente.

Ma ci sono, e spesso, situazioni politiche ben più complesse: è in questi casi che il presidente fa partire le consultazioni durante le quali sonda le intenzioni dei partiti e lavora attivamente affinché venga formato un governo stabile e duraturo.

Il presidente può di certo orientare l’agenda dei mass media, così come nominare i senatori a vita, il cui orientamento politico può essere determinante nelle votazioni in aula.

In situazioni particolarmente caotiche il Capo dello Stato può addirittura scendere in campo dando vita al cosiddetto “Governo del Presidente”. Insomma, un ruolo decisamente politico e determinante.