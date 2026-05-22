NOTIZIE
Temi Caldi:

Meloni replica ai manifesti "Quando c'era lei" di Renzi nelle stazioni: "Non mi hanno irritata, sono efficaci"

Meloni interviene sui manifesti di Renzi "Quando c'era lei" e smentisce di essersi infuriata per l'iniziativa di Italia Viva

Pubblicato: Aggiornato:

Mirko Vitali

Mirko Vitali

GIORNALISTA

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giorgia Meloni ha scritto una lettera al quotidiano La Stampa, smentendo di essersi infuriata per i manifesti apparsi nelle stazioni di Roma e Milano. Manifesti voluti da Matteo Renzi che ha lanciato una campagna provocatoria contro la premier diffondendo cartelloni in cui si legge la frase con i canoni dell’iconografia fascista “Quando c’era lei“.

Manifesti “Quando c’era lei” nelle stazioni: il commento di Meloni all’iniziativa di Renzi

La campagna, ha dichiarato Renzi, è “una provocazione ma anche una denuncia concreta dell’immobilismo del Governo Meloni”.

Nelle scorse ore, un articolo pubblicato sulla Stampa ha parlato di una Meloni “furibonda” per l’iniziativa renziana.

La premier Giorgia MeloniANSA
La premier Giorgia Meloni

Inoltre è stato riferito che la Presidenza del Consiglio avrebbe chiesto “spiegazioni” al Ministero dei Trasporti per la campagna realizzata da Italia Viva sul 2xmille e diffusa nelle grandi stazioni ferroviarie italiane.

“Non è vero che la campagna di Italia Viva mi ha irritato, così come non è vero che qualcuno a Palazzo Chigi abbia chiesto spiegazioni al Mit”, ha sottolineato Meloni nella lettera inviata al quotidiano torinese.

“Anzi – ha aggiunto – devo dire che ho trovato la campagna molto efficace dal punto di vista comunicativo e l’ho detto direttamente a chi l’ha ideata, cioè Matteo Renzi. D’altronde, “c’era lei” perché dopo che c’è stato “lui”, quasi nessuno lo ha più votato. Ma questa, ovviamente, è un’altra storia”.

Giorgia Meloni: “Suggerisco a Italia Viva di non modificare la campagna”

Meloni ha anche riferito di aver letto che ci sarebbe qualcuno che avrebbe chiesto di modificare la campagna di Italia Viva. A suo avviso non una buona idea:

“Non so se sia vero e non ho gli elementi per dirlo, perché mi occupo di tante cose ma grazie a Dio non degli spazi pubblicitari nelle stazioni, ma a scanso di equivoci mi permetto di suggerire a chi ha questa responsabilità che la campagna di Italia Viva non dovrebbe essere toccata e dovrebbe proseguire così com’è”.

La premier ha proseguito scrivendo che “gli italiani sono molto più intelligenti e consapevoli di quanto si pensi, e sanno distinguere perfettamente tra la propaganda di partito e la realtà delle cose. E, soprattutto, ricordano bene che, quando al governo “c’era lui” e c’era il Pd, l’Italia era in condizioni tutt’altro che rosee”.

La premier: “Io tra le persone più contestate nella storia d’Italia”

La Presidente del Consiglio ha inoltre sostenuto di essere “tra le persone più criticate e contestate nella storia d’Italia” e che non è mai stata “spaventata dalla critica di nessuno”, tanto meno da quella di Italia Viva.

E ancora: “Io sono stata all’opposizione per decenni e ho profondo rispetto per chi legittimamente tenta di far valere le proprie idee. Quindi, tranquillizzo tutti: la Meloni non è “furiosa”, non si occupa dei manifesti nelle stazioni, non chiama Ministri e Ministeri per lamentarsi di sciocchezze di questo tipo”.

“Sono cose che facevano altri prima di me. Io mi occupo dei problemi concreti delle persone, e continuerò a farlo”, ha concluso la premier.

La spiegazione di Renzi

Sul social network X, Matteo Renzi ha raccontato come è nata l’idea della nuova campagna: “Se siete passati dalle stazioni di Roma e Milano avrete visto la nostra nuova campagna. ‘QVANDO C’ERA LEI‘. È stata una bellissima idea dei ragazzi della nostra comunicazione. Anzi: delle ragazze della nostra comunicazione. Una provocazione ma anche una denuncia concreta dell’immobilismo del Governo Meloni”.

meloni-manifesti-quando-c-era-lei-renzi-stazioni ANSA

Leggi anche

Enel

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo