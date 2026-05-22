Meloni replica ai manifesti "Quando c'era lei" di Renzi nelle stazioni: "Non mi hanno irritata, sono efficaci"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giorgia Meloni ha scritto una lettera al quotidiano La Stampa, smentendo di essersi infuriata per i manifesti apparsi nelle stazioni di Roma e Milano. Manifesti voluti da Matteo Renzi che ha lanciato una campagna provocatoria contro la premier diffondendo cartelloni in cui si legge la frase con i canoni dell’iconografia fascista “Quando c’era lei“.

Manifesti “Quando c’era lei” nelle stazioni: il commento di Meloni all’iniziativa di Renzi

La campagna, ha dichiarato Renzi, è “una provocazione ma anche una denuncia concreta dell’immobilismo del Governo Meloni”.

Nelle scorse ore, un articolo pubblicato sulla Stampa ha parlato di una Meloni “furibonda” per l’iniziativa renziana.

ANSA

Inoltre è stato riferito che la Presidenza del Consiglio avrebbe chiesto “spiegazioni” al Ministero dei Trasporti per la campagna realizzata da Italia Viva sul 2xmille e diffusa nelle grandi stazioni ferroviarie italiane.

“Non è vero che la campagna di Italia Viva mi ha irritato, così come non è vero che qualcuno a Palazzo Chigi abbia chiesto spiegazioni al Mit”, ha sottolineato Meloni nella lettera inviata al quotidiano torinese.

“Anzi – ha aggiunto – devo dire che ho trovato la campagna molto efficace dal punto di vista comunicativo e l’ho detto direttamente a chi l’ha ideata, cioè Matteo Renzi. D’altronde, “c’era lei” perché dopo che c’è stato “lui”, quasi nessuno lo ha più votato. Ma questa, ovviamente, è un’altra storia”.

Giorgia Meloni: “Suggerisco a Italia Viva di non modificare la campagna”

Meloni ha anche riferito di aver letto che ci sarebbe qualcuno che avrebbe chiesto di modificare la campagna di Italia Viva. A suo avviso non una buona idea:

“Non so se sia vero e non ho gli elementi per dirlo, perché mi occupo di tante cose ma grazie a Dio non degli spazi pubblicitari nelle stazioni, ma a scanso di equivoci mi permetto di suggerire a chi ha questa responsabilità che la campagna di Italia Viva non dovrebbe essere toccata e dovrebbe proseguire così com’è”.

La premier ha proseguito scrivendo che “gli italiani sono molto più intelligenti e consapevoli di quanto si pensi, e sanno distinguere perfettamente tra la propaganda di partito e la realtà delle cose. E, soprattutto, ricordano bene che, quando al governo “c’era lui” e c’era il Pd, l’Italia era in condizioni tutt’altro che rosee”.

La premier: “Io tra le persone più contestate nella storia d’Italia”

La Presidente del Consiglio ha inoltre sostenuto di essere “tra le persone più criticate e contestate nella storia d’Italia” e che non è mai stata “spaventata dalla critica di nessuno”, tanto meno da quella di Italia Viva.

E ancora: “Io sono stata all’opposizione per decenni e ho profondo rispetto per chi legittimamente tenta di far valere le proprie idee. Quindi, tranquillizzo tutti: la Meloni non è “furiosa”, non si occupa dei manifesti nelle stazioni, non chiama Ministri e Ministeri per lamentarsi di sciocchezze di questo tipo”.

“Sono cose che facevano altri prima di me. Io mi occupo dei problemi concreti delle persone, e continuerò a farlo”, ha concluso la premier.

La spiegazione di Renzi

Sul social network X, Matteo Renzi ha raccontato come è nata l’idea della nuova campagna: “Se siete passati dalle stazioni di Roma e Milano avrete visto la nostra nuova campagna. ‘QVANDO C’ERA LEI‘. È stata una bellissima idea dei ragazzi della nostra comunicazione. Anzi: delle ragazze della nostra comunicazione. Una provocazione ma anche una denuncia concreta dell’immobilismo del Governo Meloni”.