Meloni su accise mobili apre all'opposizione, la misura contro il caro carburante causato dalla guerra in Iran

Giorgia Meloni dice “sì” alle accise mobili per far fronte alla crisi sui carburanti scatenata dalla guerra in Iran. La premier ha concesso con un video sui social di prendere in considerazione l’intervento evocato dalle opposizioni, per mitigare l’impennata dei pezzi di benzina e diesel causata dagli effetti del conflitto in Medio Oriente sul petrolio. La presidente del Consiglio ha annunciato di valutare l’attivazione del meccanismo con un video sui suoi canali, rivendicando però l’introduzione dello strumento nel 2023.

Le richieste delle opposizioni sul caro carburanti

L’attivazione del meccanismo delle accise mobili è stata richiesta a gran voce dalle opposizioni, sollecitando il Governo a intervenire, alla luce del costo della benzina che al distributore ha già toccato quota due euro.

La segretaria del Pd Elly Schlein aveva chiamato in causa direttamente Giorgia Meloni avanzando sui social la proposta dell’uso dell’extragettito Iva per abbassare le accise sui carburanti. Una misura che aveva ricevuto il parere favorevole del ministro dell’Economia.

L’annuncio di Giorgia Meloni

In serata è arrivata la risposta della premier, che attraverso un messaggio diffuso sui social ha annunciato di valutare l’attivazione “meccanismo delle cosiddette accise mobili, che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile”.

Ribadendo che “l’Italia non è parte del conflitto” in Iran, come dichiarato da Tajani, Meloni ha comunicato il coordinamento con Francia, Germania e Regno Unito per affrontare la crisi, garantendo l’impegno “per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione”.

In questo senso, ha sottolineato l’attivazione di task force per monitorare l’andamento dei prezzi dell’energia, dei generi alimentari e in particolare della benzina con le accise mobili, combattendo la speculazione.

Cosa sono le accise mobili

Nel video, Meloni ha spiegato come il meccanismo, “che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile”, permetta di “di utilizzare la parte di maggiore Iva che arriva dall’aumento dei prezzi, per la riduzione delle accise”.

La misura è stata introdotta nel 2023, con una modifica di una norma del 2007 dell’allora ministro del Mise Pier Luigi Bersani, per consentire la riduzione delle accise “se il prezzo del carburante aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento” rispetto all’ultimo Def.

“È lo strumento della sterilizzazione che avevamo scritto nel programma di governo e la sua attivazione è allo studio già da qualche giorno da parte del Mef”, ha assicurato Meloni.

La reazione di Pd e M5s

“Meglio tardi che mai”, hanno detto i capigruppo Pd Chiara Braga e Francesco Boccia, prendendo “atto della disponibilità del governo ad accogliere la proposta avanzata dalla segretaria per contenere il prezzo dei carburanti”.

Secondo la deputata del Mss Chiara Appendino, l’annuncio delle accise mobili di Meloni non deve essere “uno slogan, è uno strumento concreto per calmierare i prezzi e spezzare la spirale dei rincari”