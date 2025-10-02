Meloni vuole far pagare il volo di rimpatrio agli italiani della Flotilla, ma per i legali "è improbabile"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il team legale della Global Sumud Flotilla smentisce Giorgia Meloni e ritiene “improbabile” che il Governo possa far pagare agli attivisti il volo che li riporterà in Italia. Inoltre, sembra che non ci sarà alcun volo per il nostro Paese: le autorità israeliane vogliono mandare gli attivisti a Madrid e Londra.

La Flotilla smentisce Meloni sul volo di rimpatrio

Il team legale italiano della Global Sumud Flotilla ha definito “improbabile” che gli attivisti possano essere costretti a pagare di tasca propria il volo di rimpatrio da Israele.

Nessun seguito, probabilmente, per la proposta della premier, che, dopo l’annuncio di un possibile rimpatrio attraverso un volo di Stato italiano per gli attivisti arrestati da Israele, aveva chiesto che fossero loro stessi a sostenerne i costi. La Flotilla ha comunicato:

ANSA Antonio Tajani

Per gli italiani bloccati dalle forze israeliane nel Mediterraneo ci sarà un volo speciale organizzato dalle autorità italiane. Per cui al momento sembra improbabile che paghino e che su questo abbiano spese a loro carico.

Il volo di rimpatrio, probabilmente, non ci sarà

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha però corretto le sue stesse affermazioni e smentito al contempo la Flotilla. Sembra che non ci sarà alcun volo italiano da Israele.

Secondo il vicepremier, infatti, le autorità israeliane sarebbero intenzionate a trasferire tutti gli attivisti arrestati con due voli in partenza dall’aeroporto Ben Gurion tra il 6 e il 7 ottobre.

Le destinazioni dovrebbero essere due capitali europee. Sembra che gli attivisti abbiano chiesto di essere portati a Madrid e a Londra.

Cosa faranno gli attivisti arrestati

Il team legale italiano della Global Sumud Flotilla ha comunque dichiarato di aver preparato per questa evenienza tutti gli attivisti a bordo prima della partenza.

L’obiettivo sarebbe proprio quello di ottenere un rilascio o un’espulsione immediata da Israele in caso di arresto. La priorità sarebbe quindi quella di evitare detenzione e processo nel Paese. In una nota, il team legale ha spiegato:

Il nostro compito è quello di spingere per una via diplomatica affinché ci sia il rilascio immediato, insomma una sorta di rapida espulsione. Abbiamo avuto contatti con la Farnesina per chiedere un’unità di crisi dell’ambasciata italiana.