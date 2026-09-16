Meloni annuncia l'abolizione del bollo su auto e motocicli, costerebbe oltre 2 miliardi: "Tassa odiata"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Giorgia Meloni annuncia l’abolizione del bollo sulle auto di piccola e media potenza e sui motocicli. Il provvedimento, che costerebbe alle casse dello Stato oltre 2 miliardi di euro, verrà discusso nel Consiglio dei ministri. “Il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani”, ha commentato la premier Giorgia Meloni.

Bollo auto, Giorgia Meloni annuncia l’abolizione

Secondo fonti di Palazzo Chigi, la misura interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, per un totale di circa 14,5 milioni di veicoli. L’obiettivo è ridurre il carico fiscale sulla proprietà di auto e moto.

La misura voluta da Giorgia Meloni costerà 2,29 miliardi di euro per le casse statali ed entrerà in vigore nel 2027. L’esenzione si applica “ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027”.

ANSA

Esenzione del bollo per auto fino a 80 kwh

Come si legge nell’articolo 2 della bozza del decreto legge che arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, 16 settembre, per il 2027 le persone fisiche “sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato”.

In base ai calcoli, per coprire i mancati introiti dovuti all’esenzione dal pagamento del bollo per le categorie di mezzi individuate il governo si impegna a “un trasferimento complessivamente pari a 2.293,5 milioni di euro per l’anno 2027, a titolo di compensazione della riduzione del gettito”. L’esenzione riguarda “un solo veicolo regolarmente assicurato”.

Per le autovetture, il beneficio riguarda quelle alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, “aventi potenza non superiore a 80 kW”. Nel caso in cui il contribuente abbia più autovetture agevolabili, l’esenzione viene riconosciuta per una sola vettura, individuata in quella con la minore potenza. Tra le auto per le quali non si pagherà il bollo ci sono, per esempio, Yaris, Panda, 500 e Citroen C3.

Abolizione del bollo auto, la proposta di Berlusconi

L’abolizione del bollo auto, attesa oggi al Consiglio dei ministri e annunciato da Giorgia Meloni, non è una novità nel dibattito politico. La misura era stata proposta già da Silvio Berlusconi, senza però arrivare mai alla sua effettiva introduzione.

Il primo annuncio risale all’aprile 2008, alla vigilia delle elezioni politiche, quando il leader di Forza Italia promise in televisione una cancellazione graduale della tassa su auto, moto e motorini. L’impegno venne poi rilanciato quasi dieci anni più tardi, alla fine del 2017, in vista delle elezioni politiche del 2018.

Nel programma elettorale di Forza Italia figurava l’obiettivo di eliminare o ridurre il bollo, con particolare attenzione alle utilitarie e alle auto di piccola cilindrata. La proposta, tuttavia, non venne mai trasformata in un provvedimento concreto: né i governi guidati dallo stesso Berlusconi né i successivi esecutivi arrivarono a cancellare la tassa.