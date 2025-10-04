Meloni vuole sapere i costi dello sciopero generale pro Flotilla e Gaza: "Poi parlerò agli italiani"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Giorgia Meloni sceglie temporaneamente la via silenzio: non è intervenuta con dichiarazioni pubbliche sullo sciopero generale pro Flotilla. Stando alla testimonianza fornita da alcuni ministri, nel corso dell’ultimo CdM la Premier avrebbe dichiarato di voler conoscere i costi esatti della mobilitazione prima di parlare agli italiani.

Meloni, il silenzio sulla mobilitazione pro Flotilla

La Premier Giorgia Meloni ha mantenuto circa 24 ore di silenzio, evitando di intervenire in merito allo sciopero generale.

Anche se il Carroccio ha minacciato una nuova stretta su scioperi e cortei, la Presidente sembra aver volutamente evitato di prendere una posizione pubblica sulla linea dura proposta da Salvini e sulla mobilitazione pro Flotilla.

Secondo La Repubblica, la Premier avrebbe parlato di “mossa politica” ai suoi collaboratori.

La Premier vuole informazioni sui costi dello sciopero generale

Stando a quanto affermato da alcuni ministri, comunque, nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni si sarebbe espressa chiaramente.

Già prima della mobilitazione pro Flotilla, la premier avrebbe richiesto di conoscere i costi dello sciopero generale.

Meloni vuole prima avere a disposizione dati concreti sui costi delle manifestazioni e degli scioperi, e solo dopo parlerà con i cittadini.

“Fatemi sapere quali sono i costi esatti. Poi sarò io a parlarne agli italiani”, avrebbe detto la Presidente in CdM, dopo l’informativa di Salvini relativa agli scioperi.

La prossima mossa di Meloni potrebbe dunque prevedere l’uso dei numeri dei costi per rafforzare l’attacco politico alla CGIL e giustificare eventuali misure restrittive in futuro.

Le richieste della Lega

Il Carroccio, al contrario, richiede a gran voce decreti e azioni concrete. Le richieste della Lega risalgono a settembre, dopo gli incidenti che hanno interessato le mobilitazioni del mese scorso.

Tra le richieste esplicite, c’è quella di fissare una cauzione che gli organizzatori di scioperi e manifestazioni dovrebbero pagare prima delle agitazioni.

Questo garantirebbe una copertura economica in caso di danni causati dalle manifestazioni.

Matteo Salvini ha inoltre richiesto un aumento alle multe in caso di sciopero qualora vengano riscontrate anomalie nelle convocazioni alle mobilitazioni.