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È di sei indagati foggiani colpiti da misura cautelare il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine nell’ambito di un’inchiesta sulla associazione mafiosa denominata “Società Foggiana”. Il provvedimento, richiesto dal Pubblico Ministero e disposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, è stato eseguito il 24 giugno 2026 dagli operatori dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. L’azione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale del territorio foggiano, con particolare attenzione alle attività di riciclaggio e autoriciclaggio finalizzate a sostenere l’organizzazione criminale.

Le indagini e l’esecuzione delle misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito None, la misura cautelare personale è stata emessa il 22 giugno 2026 e applicata a sei indagati, tra cui due fratelli considerati “capi” e tre soggetti ritenuti “partecipi” della associazione mafiosa armata nota come “Società Foggiana“. L’esistenza di questa organizzazione è stata già riconosciuta da numerose sentenze definitive. L’operazione è stata condotta congiuntamente da Carabinieri e Polizia di Stato, che hanno dato esecuzione all’ordinanza nella giornata del 24 giugno 2026.

Ad uno dei destinatari della misura è stato contestato anche il reato di utilizzo di una utenza telefonica clandestina nel carcere di Tolmezzo nel 2021, con l’obiettivo di agevolare il clan Sinesi/Francavilla e mantenere i rapporti di alleanza con il clan Li Bergolis, egemone nell’area garganica. Ad altri due indagati sono stati contestati i reati di autoriciclaggio e riciclaggio, aggravati dalla finalità di favorire la “Società Foggiana” e, in particolare, la batteria Sinesi-Francavilla.

Ruoli e operatività della consorteria mafiosa

Il provvedimento cautelare si fonda sull’accusa di ininterrotta operatività della “Società Foggiana”, con particolare riferimento alla batteria “Sinesi-Francavilla”. Due degli indagati, pur già sottoposti agli arresti domiciliari, avrebbero continuato a mantenere contatti con l’esterno e a impartire direttive ai sottoposti. Secondo le indagini, la consorteria mafiosa, radicata nel territorio di Foggia, avrebbe interessi che spaziano dal narcotraffico ai reati predatori, dal racket delle estorsioni alla pianificazione di fatti di sangue per neutralizzare gli avversari.

L’attuale contestazione di associazione mafiosa prende le mosse da fatti successivi all’indagine “Corona” del ROS, che aveva coperto il periodo dal 2005 all’aprile 2016. Dopo il processo “Corona”, ulteriori elementi sono emersi grazie alle indagini dei Carabinieri (ROS di Bari e Nucleo Investigativo di Foggia) e della Polizia di Stato (SISCO di Bari e Squadra Mobile di Foggia), che hanno permesso di ricostruire le più recenti dinamiche criminali e le nuove alleanze tra clan.

Le alleanze tra clan e la gestione delle attività illecite

Le indagini hanno evidenziato, tra l’altro, le reazioni al tentato omicidio di Sinesi Roberto nel settembre 2016, con la convocazione a Foggia di riunioni tra esponenti del clan Sinesi/Francavilla e dell’alleato clan Li Bergolis, finalizzate a colpire i vertici della batteria rivale Moretti-Pellegrino. Nel 2022, un’altra inchiesta ha fatto emergere una contesa per la gestione della piazza di spaccio di Vieste tra il gruppo riconducibile a Raduano Marco e quello del clan Li Bergolis. In questa vicenda, uno degli arrestati avrebbe favorito gli interessi del clan Li Bergolis di Monte S. Angelo, cercando di stipulare un accordo per l’affitto della piazza di spaccio viestana, con un corrispettivo di 10.000 euro mensili a favore di un esponente del clan.

Comunicazioni clandestine e infiltrazioni economiche

Le investigazioni hanno documentato il mantenimento di contatti tra i membri dell’organizzazione anche durante la detenzione, sia tramite corrispondenza epistolare che attraverso l’uso di telefoni clandestini in carcere. Questi strumenti sarebbero stati utilizzati per agevolare l’associazione mafiosa e mantenere i rapporti con altri esponenti di vertice, anche detenuti in istituti come Siracusa, Lanciano, Terni e Palermo. Un altro aspetto emerso riguarda la condotta di autoriciclaggio aggravato da finalità mafiose: uno degli arrestati, insieme a un imprenditore edile attivo nel territorio foggiano, avrebbe trasferito nel periodo 2012-2013 una somma non inferiore a 600.000 euro di provenienza illecita, destinandola a investimenti nel settore edilizio e favorendo così l’infiltrazione mafiosa nell’economia legale.

Nel corso dell’esecuzione del decreto di fermo l’8 giugno 2026, sono stati rinvenuti e sequestrati apparati telefonici nella disponibilità degli arrestati domiciliari. Un ulteriore contributo alle indagini è arrivato dalla collaborazione con la giustizia avviata all’inizio del 2024 dai fratelli Ciro e Giuseppe Francavilla, elementi di vertice della batteria omonima. Le loro dichiarazioni hanno permesso di ricostruire dettagliatamente le dinamiche criminali attuali, mappando le nuove alleanze e le infiltrazioni nell’economia legale.

Le prove raccolte e la struttura della “Società Foggiana”

Le fonti di prova a sostegno della continuità del fenomeno mafioso e del ruolo degli indagati comprendono intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, servizi di osservazione, immagini da sistemi di videosorveglianza, esiti di perquisizioni e sequestri, oltre ad arresti riferiti a specifici episodi delittuosi. L’appartenenza al sodalizio criminale sarebbe emersa da condotte di adesione implicita, senza ricorso a riti di affiliazione formali.

La “Società Foggiana” si caratterizza per la presenza di una cassa comune e la suddivisione dei proventi tra le diverse articolazioni, nonché per la conflittualità interna tra le batterie, in particolare tra Sinesi/Francavilla e Moretti/Pellegrino. Sul piano esterno, l’organizzazione gestisce in modo consociato le attività di estorsione, sviluppa strategie di infiltrazione economica e mantiene il controllo del mercato della droga a Foggia.

Convalida dei provvedimenti e presunzione di innocenza

Il provvedimento cautelare odierno ha ratificato analoghe misure provvisorie già emesse dai Tribunali di Larino, Milano e Foggia, che avevano convalidato il fermo di indiziato di delitto eseguito l’8 giugno 2026 a carico di tre indagati, estendendo la misura ad altri tre indagati. Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi raccolti, così come la misura cautelare, hanno carattere provvisorio. Gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a sentenza definitiva e hanno diritto di difendersi e chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.

IPA