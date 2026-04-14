Memorandum Italia - Israele sospeso da Meloni e Crosetto, cosa prevedeva l'accordo del 2016 su difesa e armi

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Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha comunicato al governo di Israele che l’Italia sospenderà il rinnovo automatico memorandum di intesa tra i due Paesi per il settore della difesa. Tel Aviv ha sminuito la decisione, parlando di “nessun significato pratico”. Le opposizioni hanno chiesto al Governo di fare lo stesso anche a livello europeo, smettendo di opporsi alla sospensione dell’accordo di collaborazione tra Ue e Israele.

Sospeso il memorandum d’intesa Italia Israele

Nella tarda mattinata del 14 aprile il Governo italiano ha comunicato di aver sospeso il rinnovo automatico del memorandum di intesa con Israele sulla Difesa.

L’accordo era stato firmato nel 2003 e avrebbe dovuto essere rinnovato automaticamente ieri, 13 aprile. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha però comunicato, con una lettera, la sospensione del rinnovo al suo omologo Israel Katz.

ANSA

L’agenzia di stampa Ansa riporta che la decisione è stata presa: “di concerto tra la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro della Difesa, Guido Crosetto”.

Cos’è un memorandum d’intesa

Fonti israeliane hanno tenuto a specificare che “non si tratta di un accordo di sicurezza, ma di un memorandum d’intesa privo di un vero e proprio contenuto, e la decisione non ha un significato pratico”.

Da un punto di vista strettamente legale, questa analisi è esatta. I memorandum di intesa (0 MoU, dall’inglese memorandum of understanding) stabiliscono una cornice entro cui due Paesi, e le relative aziende, possono collaborare per raggiungere obiettivi comuni in un settore.

Non è però esatto dire che il MoU tra Israele e Italia sulla difesa era “privo di contenuto”. Da quando è stato firmato, infatti, si è verificato un aumento degli scambi commerciali e di tecnologie tra i due Paesi in questo settore.

Le ultime collaborazioni in questo settore risalgono allo scorso anno, quando l’Italia ha convertito alcuni jet civili in aerei spia grazie alla tecnologia della società israeliana Elta Systems.

Le critiche dell’opposizione

Le opposizioni hanno subito sottolineato la scelta del Governo. Sia la segretaria del Pd Elly Schlein, sia il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte hanno criticato l’Esecutivo per il ritardo nella decisione.

Conte ha anche legato la scelta del Governo alla pressione che l’Esecutivo sta subendo dopo la sconfitta elettorale nel referendum sulla Giustizia.

Schlein ha invece approfittato per chiedere a Meloni di impegnarsi per iniziative simili anche a livello europeo, dove molti Stati membri stanno chiedendo a Bruxelles di sospendere l’accordo di collaborazione con Israele.