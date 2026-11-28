Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Si è tenuto all’Auditorium Parco della Musica di Roma il Memorial Corrado Augias, un evento per ricordare il giornalista comparso di recente. Presenti all’evento molti amici e colleghi di Augias. Il tributo più sentito è stato però quello della figli Natalia, che ha parlato del padre sia nella sua immagine pubblica, sia nel suo privato.

Gli insegnamenti di Corrado Augias alla figlia

Il racconto della figlia di Augias, Natalia, anche lei giornalista, è iniziato dagli insegnamenti del padre: “In tanto lo hanno chiamato Maestro, forse esagerando, ma cogliendo una sua caratteristica importante, che era il desiderio di insegnare, cioè di raccontare le cose che lui aveva capito e questa è sempre stata la sua cifra”, ha detto.

“Insegnava a casa. Ha insegnato a me. Mi ha insegnato a seguire le opere sulle partiture, l’amore per la lettura. Mi ha insegnato anche a guidare, pur con qualche difficoltà. Mi ha insegnato quasi tutto, tranne le divisioni“, ha poi proseguito Natalia Augias, nelle prime parole del suo discorso al Memorial in onore del padre.

La vita di Augias tra famiglia e televisione

Natalia Augias ha poi proseguito spiegando il ruolo della moglie di Corrado Augias, Daniela: “Ha fatto moltissime cose ma non ne avrebbe fatte nemmeno la metà se non avesse avuto affianco mia madre Daniela per quasi 70 anni. Daniela ha guidato tutte le sue scelte, si consultava in ogni angolo della vita, in ogni curva, in ogni decisione che ha preso. Le leggeva parte dei suoi libri, fino a quando lei diceva ‘basta’. Lui diceva ‘È l’unica di noi che capisce davvero le cose'”.

La figlia di Augias ha poi raccontato l’ultima parte della sua carriera televisiva, che si è conclusa con la conduzione di Torre di Babele, su La7: “Il suo ultimo periodo in televisione è stato quello più vero. Corrado che parlava con filosofi, scrittori, musicisti e scienziati parlava come a casa perché aveva quella curiosità che lo ha mosso per tutta la vita”.

Le passioni di Corrado Augias

Al centro del discorso di Natalia Augias in onore del padre ci sono state anche le passioni del giornalista: “Amava la forza dell’Italia e lo addoloravano le sue debolezze. Amava l’Europa, moltissimo, era una passione. Diceva ‘se non riprende il suo cammino il futuro dei nostri figli non sarà garantito'”, ha raccontato.

Un passaggio, molto breve, ha toccato anche il tema degli ultimi giorni di Corrado Augias. “Ha deciso ogni cosa, anche l’ultima”, ha raccontato la figlia Natalia, che in precedenza aveva spiegato che Augias aveva deciso di sospendere le cure per la sua malattia e di affidarsi solamente a farmaci palliativi, che trattavano quindi i solamente i sintomi.