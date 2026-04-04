Meningite a Parma, adolescente di Sorbolo-Mezzani in terapia intensiva: profilassi per passeggeri del bus

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

C’è attenzione nel Parmense per un caso di meningite a Sorbolo-Mezzani, dove un adolescente è risultato positivo alla meningite meningococcica. Il giovane è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Parma e le sue condizioni sono giudicate serie. Intanto le autorità sanitarie invitano a effettuare la profilassi chiunque sia transitato dai luoghi abitualmente frequentati dal ragazzo, ovvero scuola e autobus.

Meningite a Sorbolo Mezzani, scatta la profilassi

L’Azienda Usl locale ha immediatamente attivato il protocollo di emergenza per contenere il rischio di diffusione del batterio, avviando la profilassi antibiotica per tutti i contatti stretti del ragazzo. Tra questi figurano familiari, compagni di scuola, personale scolastico e amici, già sottoposti a trattamento preventivo.

Il giovane, in particolare, avrebbe viaggiato regolarmente sugli autobus della tratta tra Sorbolo-Mezzani e San Secondo nella settimana compresa tra il 24 e il 31 marzo.

Per questo motivo, le autorità sanitarie hanno esteso l’invito alla profilassi anche a tutti coloro che hanno utilizzato:

autobus da Sorbolo-Mezzani delle 7:05 per San Secondo (autobus 111 linea 2840);

autobus che parte da San Secondo alle 14:05 per Sorbolo-Mezzani (autobus 112 linea 2840).

Si tratta in larga parte di studenti e lavoratori, considerati potenziali contatti a rischio.

Dove e quando fare la profilassi

L’Ausl di Parma ha invitato i soggetti interessati a presentarsi presso il servizio di Igiene e sanità pubblica in via Vasari 13/A, con aperture straordinarie per facilitare la distribuzione della terapia antibiotica. Così viene scritto in una nota dell’Ausl relativamente a chi abbia preso l’autobus in quei giorni e in quelle fasce orarie:

Queste persone sono invitate a presentarsi al servizio Igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl in via Vasari n. 13/A, a Parma sabato 4 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 oppure domenica 5 aprile, dalle 9 alle 12 per il ritiro della terapia. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o delegato (è sufficiente dichiarazione scritta del genitore e documento di identità del delegato e del delegante).

Come riporta Il Messaggero, a Sorbolo-Mezzani e nelle località limitrofe della Bassa parmense prevale un clima di vigile preoccupazione. La notizia è rimbalzata rapidamente sui social e nelle chat scolastiche, spingendo numerosi genitori a verificare se i propri figli abbiano viaggiato sulle linee di trasporto interessate. L’istituto scolastico coinvolto ha già attivato i protocolli previsti, informando i nuclei familiari e applicando le direttive sanitarie.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale opera in sinergia con l’Ausl per garantire una comunicazione trasparente. I cittadini vengono esortati a mantenere la calma e a rispettare le indicazioni mediche.

Sintomi della meningite

Il sito dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) chiarisce quali sono i disturbi caratteristici della meningite, indipendentemente dal microrganismo che l’ha causata (batterio o virus):

febbre oltre 37,5°;

nausea e vomito;

rigidità della nuca;

piccole macchie rossastre/violacee sulla superficie del corpo (per la meningite da meningococco).

Tali sintomi possono essere presenti più o meno simultaneamente.

Nei neonati possono non essere molto evidenti e possono, invece, manifestarsi:

scarso appetito;

irritabilità con pianto continuo;

rigidità del corpo;

rigonfiamento delle fontanelle.

Come si cura la meningite

Le meningiti causate da virus presentano generalmente un decorso meno grave e, in molti casi, i pazienti guariscono anche senza trattamenti.

Le forme di origine fungina vengono invece trattate con farmaci antifungini specifici. Diverso il caso delle meningiti batteriche, che richiedono un intervento tempestivo con antibiotici somministrati per via endovenosa.

In presenza di sintomi compatibili con la meningite, è fondamentale non ricorrere a cure fai da te: è invece necessario recarsi immediatamente in ospedale.