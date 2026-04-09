Meningite fulminante a Pescara, Asl difende la palestra Audacia frequentata dal 15enne: "Piena correttezza"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

In Abruzzo sale la preoccupazione per l’allarme meningite scoppiato negli scorsi giorni. A Pescara in particolare sono stati segnalati due casi ravvicinati, con la Asl che ha invitato la popolazione a non cedere al panico. Una donna di 51 anni è morta per una forma fulminante della patologia, mentre un 15enne è stato ricoverato ed è ora fuori pericolo. Le autorità sanitarie hanno precisato che i due episodi “non sono correlati” e che non esiste alcuna emergenza epidemiologica. Nel dettaglio, l’Asl ha rassicurato sulle condizioni della palestra Audacia frequentata dal minore, parlando di comportamento “corretto e tempestivo”.

Meningite a Pescara, due casi ma “non collegati”: cosa dice la Asl

L’Asl di Pescara ha chiarito che i due casi recenti sono distinti e dovuti a ceppi diversi di meningite. E, per di più, che si tratta di contagi definiti sporadici.

Per entrambi i casi sono state attivate le procedure previste dai protocolli ministeriali, con tracciamento dei contatti stretti e somministrazione di profilassi antibiotica ai soggetti esposti. Attività che risultano già concluse.

“Evitare allarmismi” sulla palestra di Pescara

L’attenzione soprattutto mediatica si è inevitabilmente concentrata sulla palestra Audacia, frequentata dal 15enne colpito da meningite. Su questo punto la Asl ha invitato esplicitamente a non provocare allarmismi, chiarendo che l’attività non rappresenta un focolaio di contagio e che le attività possono proseguire in sicurezza.

La struttura ha collaborato in modo “tempestivo e completo” con le autorità sanitarie, adottando tutte le misure richieste comprese le operazioni di sanificazione.

I due casi individuati a Pescara, è stato inoltre chiarito, non rappresentano un’avvisaglia di pericolo generalizzato ma fanno parte delle normali attività di sorveglianza epidemiologica in capo ai medici coinvolti.

Pregliasco: “Eventi sporadici, nessuna epidemia”

Sulla vicenda è intervenuto anche il virologo Fabrizio Pregliasco, il quale ha invitato alla prudenza senza creare panico generalizzato. “Parliamo quasi sempre di eventi sporadici”, ha spiegato.

Secondo l’esperto, la presenza di più casi in un breve periodo non implica automaticamente un’epidemia. Ovviamente ferma restando la necessità di monitorare la situazione e mantenere attive le procedure di prevenzione.

Come si trasmette la meningite

La meningite da meningococco si trasmette attraverso contatti ravvicinati e prolungati, ad esempio tramite goccioline di saliva.

Il batterio sopravvive poco nell’ambiente esterno e il rischio di contagio resta limitato ai contatti stretti, come familiari o persone che condividono spazi per lungo tempo. Per questo motivo non vengono adottate misure generalizzate, ma interventi mirati sui soggetti esposti.