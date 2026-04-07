Meningite fulminante a Pescara, Giovanna Romano morta dopo poche ore in ospedale: "Tragedia improvvisa"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una meningite fulminante ha ucciso Giovanna Romano, 51 anni, a Pescara in poche ore. Un quindicenne di Chieti è ricoverato in gravi condizioni nello stesso ospedale, ma risponde alle cure. Attivata la profilassi per i contatti stretti in entrambi i casi. Nel frattempo, l’infettivologo Bassetti critica le posizioni no-vax, ricordando l’importanza della prevenzione per evitare conseguenze fatali.

Pescara, Giovanna Romano morta per una meningite fulminante

Una forma rara di meningite fulminante ha causato il decesso di Giovanna Romano, 51 anni, presso l’ospedale Santo Spirito di Pescara. Sabato 4 aprile 2026 la donna era stata trasportata in nosocomio dai familiari dopo la comparsa dei primi sintomi.

Nonostante l’intervento dei medici del reparto di malattie infettive, le condizioni cliniche sono precipitate nel giro di poche ore, portando alla morte della donna, nota in città per il suo impegno culturale con l’associazione Hub-c. La Asl di Pescara ha immediatamente attivato i protocolli di sicurezza per il tracciamento dei contatti stretti.

ANSA

Tutte le persone individuate sono state già sottoposte a profilassi antibiotica per prevenire la diffusione del contagio. Giovanni Di Iacovo, consigliere comunale, ha ricordato la vittima come una figura della vita artistica pescarese, parlando di una “tragedia improvvisa”. I funerali si svolgeranno il 7 aprile alle 9:30 nella chiesa di San Giuseppe, prima della tumulazione ad Avellino.

Grave 15enne di Chieti ricoverato in rianimazione

Un secondo caso di meningite fulminante riguarda un adolescente di 15 anni residente a Chieti, attualmente ricoverato nella rianimazione pediatrica di Pescara. Il giovane è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi con febbre alta, malessere generale e alterazione dello stato di coscienza.

Dopo la diagnosi rapida, è stato trasferito nel centro di riferimento regionale. Sebbene la prognosi resti riservata, il paziente starebbe rispondendo positivamente alle terapie. L’indagine epidemiologica condotta dalla Asl di Chieti ha coinvolto l’istituto tecnico Savoia e una palestra pescarese frequentati dal ragazzo.

Le autorità sanitarie hanno informato entrambe le strutture, disponendo la sanificazione degli ambienti e il monitoraggio per studenti e docenti. Familiari e amici sono stati sottoposti a profilassi obbligatoria.

Le parole di Bassetti

Sulla vicenda è intervenuto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova, che tramite un post sui social ha commentato la situazione.

“Vale la pena ribadire che esistono vaccini. Anche se siamo in un paese dove i #novax hanno troppa voce in capitolo…“, ha scritto il medico, annunciando inoltre azioni legali contro eventuali insulti ricevuti nei commenti.

Cos’è la meningite

La meningite è un’infiammazione delle membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale. La forma batterica, sebbene più rara di quella virale, è la più pericolosa e può risultare fatale o causare danni permanenti.

La trasmissione avviene tramite goccioline di saliva e richiede un contatto stretto e prolungato. I sintomi principali includono irrigidimento del collo, febbre alta e cefalea intensa.

La vaccinazione rimane lo strumento più efficace per prevenire l’infezione da Meningococco, Pneumococco ed Emofilo, riducendo drasticamente il rischio di complicazioni.