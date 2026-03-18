Meningite in Inghilterra, il focolaio rapido e ampio spinge il primo ministro Keir Starmer a fare un appello

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Allarme meningite in Inghilterra: il primo ministro britannico Keir Starmer ha invitato le persone che il 5, 6 e 7 marzo sono state nella discoteca Club Chemistry a Canterbury, nel sud-est del Paese, ad andare a ricevere gli antibiotici. Il segretario di Stato per la salute Wes Streeting ha parlato di un’epidemia di meningite “senza precedenti”. A causa dei contagi sono già state registrate due morti.

Casi di meningite in Inghilterra: l’appello del premier Keir Starmer

Le autorità sanitarie inglesi, mercoledì 18 marzo, hanno dato aggiornamenti sulla situazione relativa ai contagi, spiegando che si è passati da quindici a venti.

Durante un discorso in parlamento, il premier Starmer ha espresso le sue condoglianze ai familiari dei due giovani deceduti nelle scorse ore.

ANSA

“Alcuni contagiati sono in gravi condizioni”, ha riferito, consigliando a “tutte le persone che hanno frequentato la discoteca Club Chemistry il 5, il 6 e il 7 marzo a farsi avanti per ricevere gli antibiotici”.

Secondo quanto ricostruito, circa duemila persone hanno frequentato il locale in quelle tre serate.

Streeting: “Epidemia senza precedenti”

Il segretario di Stato per la salute Wes Streeting ha spiegato che la maggior parte dei contagi è legata alla discoteca, che solitamente è un luogo di ritrovo degli studenti di Canterbury.

“La cosa preoccupante di questo focolaio epidemico è la rapidità e l’ampiezza della diffusione della malattia, davvero senza precedenti”, ha osservato Streeting parlando ai microfoni della Bbc.

L’agenzia sanitaria Ukhsa, in una nota, ha riferito che la situazione è in rapida evoluzione e nuovi casi potrebbero emergere in qualsiasi momento. Ukhsa ha inoltre evidenziato che tutte le persone contagiate finora sono “giovani adulti”.

L’agenzia ha anche fatto sapere che nove casi di contagio sono stati confermati da test di laboratorio, mentre undici sono ancora in attesa di verifica.

Sei dei nove casi confermati, compresi quelli che hanno provocato le due morti, sono infezioni batteriche da meningococco di gruppo B.

Le due persone scomparse sono una studentessa di 18 anni all’ultimo anno di liceo e un ragazzo 21enne che frequentava l’università del Kent.

Meningiti batteriche meno comuni ma con un alto tasso di mortalità

Le meningiti batteriche, che sono meno comuni di quelle virali, possono avere conseguenze devastanti, causando decessi fulminanti. Hanno un alto tasso di mortalità, soprattutto se non vengono curate rapidamente.

Gli antibiotici sono la terapia che ha maggiori possibilità di portare alla guarigione.

Nella contea del Kent sono già state somministrate più di 2.500 dosi a persone che sono state nella discoteca il 5, 6 e 7 marzo e ad altre ritenute a rischio.

“Considerando la gravità dell’epidemia, lanceremo anche un programma di vaccinazione mirato”, ha riferito l’agenzia sanitaria.