Meningite in Inghilterra, Matteo Bassetti parla di "corsa contro il tempo": i due strumenti per combatterla

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dell’allarme scattato in Inghilterra a causa di un focolaio di meningite ha parlato anche il virologo Matteo Bassetti. L’esperto ha parlato di una vera e propria “corsa contro il tempo”, sottolineando che “bisogna fare di più dal punto di vista della prevenzione, anche in Italia”. Secondo Bassetti i due strumenti per combattere la meningite sono la profilassi antibiotica e la vaccinazione.

Matteo Bassetti sulla meningite in Inghilterra

Matteo Bassetti ha dedicato un video al focolaio di meningite invasiva ha fatto scattare l’allerta sanitaria nel Kent, nel Sud-Est dell’Inghilterra.

Una studentessa di 18 anni e uno studente universitario di 21 anni sono morti e altri 13 pazienti risultano ricoverati.

Le autorità sanitarie hanno parlato di un cluster anomalo per rapidità e concentrazione dei casi anche se circoscritto all’area di Canterbury.

Bassetti e la “corsa contro il tempo”

“C’è un’epidemia di meningite, meningite da meningococco di tipo B che ha ucciso due ragazzi, uno di 21 anni e una di 13 anni e altri 11 giovani sono stati colpiti”, ha detto Matteo Bassetti.

Il virologo ha parlato di “corsa contro il tempo” perché “bisogna fare di tutto per evitare che altre persone possano sviluppare i sintomi di questa forma molto grave di meningite e setticemia”.

Secondo Bassetti i contagi sono “concentrati fra i giovani dopo essersi propagati nel campus della University of Kent e in almeno tre scuole della zona”.

I due strumenti per combattere la meningite

Per combattere questo focolaio i meningite ed evitare altri casi, Bassetti ha detto che “sono due oggi gli strumenti che ci sono a disposizione”.

Il primo strumento è “la profilassi antibiotica, cioè chi è venuto in contatto con i soggetti che poi sono stati colpiti a questa infezione possono prendere un antibiotico per far sì che questa infezione non si diffonda”.

E poi c’è la vaccinazione “anche se per la vaccinazione bisogna lavorare prima”. Bassetti ha invitato a fare “attenzione alla situazione inglese” che “permette di mettere il focus su una delle malattie più devastati che conosciamo che è la malattia invasiva da meningococco per la quale esiste un vaccino che tutti, soprattutto i giovani dovrebbero fare”.